https://cz.sputniknews.com/20210814/usa-zacaly-presunovat-dalsi-jednotky-do-kabulu-15486077.html

USA začaly přesunovat další jednotky do Kábulu

USA začaly přesunovat další jednotky do Kábulu

Pentagon přesunul koncem týdne hlavní část dalšího kontingentu do Afghánistánu, řekl mluvčí Ministerstva obrany USA John Kirby. 14.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-14T10:55+0200

2021-08-14T10:55+0200

2021-08-14T10:55+0200

situace na tádžicko-afghánské hranici. tálibán dobývá okresy

konflikt

usa

vojáci

afghánistán

talibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1044/79/10447999_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_208f9b79c81a8a5205f1fa7e8cdf656a.jpg

Spojené státy se chystají dočasně umístit na letišti v afghánské metropoli tři tisíce vojáků (tři bataliony), aby zajistily bezpečnost odsunu ze země amerického civilního personálu, především diplomatů.Kirby uvedl, že podle údajů USA Tálibán* zatím přímo neohrožuje Kábul, ale snaží se ho izolovat.Další vojska začíná přesunovat do Kábulu také Velká Británie.Britská armáda začala být nasazována v Afghánistánu za účelem podpory evakuace civilistů, uvedlo britské ministerstvo obrany ve své zprávě.Uvádí se, že předseda vlády schválil použití vojenské podpory k usnadnění další fáze odsunu britských občanů ze země, včetně použití letadel RAF v případě potřeby.Předtím bylo oznámeno, že Velká Británie vyšle do Afghánistánu asi 600 vojáků, aby pomohli s evakuací britských občanů a afghánských specialistů, kteří s nimi spolupracují.Operaci povede stálé společné velitelství v Northwoodu (sídlo britských ozbrojených sil na předměstí Londýna).„Během několika příštích týdnů uděláme vše, co je v našich silách, abychom podpořili afghánskou vládu a ty, kteří s námi pracovali více než 20 let,“ prohlásil ministr Ben Wallace.V Afghánistánu trvá již několik let konfrontace mezi vládními silami a bojovníky Tálibánu*, kteří během posledních měsíců dobyli významná území ve venkovských a pohraničních oblastech a zahájili ofenzivu proti velkým městům.V poslední době se v zemi vyostřila konfrontace mezi vládními silami a táliby. Dochází k tomu na pozadí stahování amerických vojsk, o němž ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že je to přiznání neúspěchu mise Washingtonu.Začátkem tohoto měsíce obsadili radikální ozbrojenci město Laškargáh v provincii Hilmand. Od roku 2016 je to první z 34 provinčních center v Afghánistánu, které obsadili vzbouřenci. V polovině měsíce oznámili dobytí měst Ghazní, Herát, Kandahár a Kundúz, což jsou správní centra provincií stejného názvu.OSN se domnívá, že situace v Afghánistánu se vymyká kontrole.*Teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210813/bezpecnejsi-afghanistan-znamena-i-bezpecnejsi-cr-tvrdi-general-pavel-hovori-i-o-zasadni-chybe-usa-15482275.html

Genadij Afghánští vlastenci by měli nepřátelské okupanty zlikvidovat 2

Zdeno Okupanti sa boja. 2

2

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konflikt, usa, vojáci, afghánistán, talibán