Vedle kanceláře Zelenského vyvolali nacionalisté rvačku s policií

V Kyjevě nacionalisté uspořádali rvačku s policií poblíž kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

14.08.2021

2021-08-14T14:14+0200

2021-08-14T14:22+0200

Demonstranti, z nichž většina podporuje neonacistickou stranu Národní sbor (vytvořený na základě praporu Azov, proti jehož členům je v Rusku zahájeno trestní řízení), skandovali nacionalistická hesla a vyjadřovali nespokojenost s úřady.Vystoupili „proti kapitulaci a vyjednávání s teroristy v Donbasu“ a požadovali, aby bezpečnostní síly zastavily „boj proti vlasteneckému hnutí“.Demonstranti se pokusili proniknout do prezidentovy kanceláře, která je pod přísným dohledem, a začali na policii házet výbušniny a stříkat plyn.Demonstranti také zapálili pneumatiky a házeli kusy dlažebních kamenů na příslušníky bezpečnostních složek.V centrálních ulicích Kyjeva je ve službě mnoho strážců zákona, a to včetně psovodů se psy, policie a Národní gardy.Na začátku měsíce Zelenskyj prohlásil, že Donbas „nikdy nebude ruským územím“, a těm, kdo mají rádi Rusko a přejí si zařazení oblasti do jeho složení, navrhl, „aby si hledali místo v Rusku“.„Obyvatelé okupovaného Donbasu a Krymu si mají přesně uvědomit, že nejde o to, že někdo někoho někam vyhání. Chci prostě, aby mne pochopili. Mám za to, že když člověk žije dnes na území dočasně okupovaného Donbasu, a myslí, že „naše věc je správná, patříme do Ruska, jsme Rusové“, pak dělají velkou chybu, že zůstali na Donbasu. Nikdy to nebude ruské území. <...> Je to jako zeď v Německu. V každém případě využijí lidé, dějiny, okamžiku, a zeď bude zbořena. Když se nedohodnou (pozn. o urovnání konfliktu), stejně lidé využijí okamžiku,“ prohlásil Zelenskyj v rozhovoru pro televizi Dom, jehož část byla zveřejněna na Telegramu televize.Ukrajinský lídr se obrátil na obyvatele Donbasu a doporučil těm, kdo se považují za Ukrajince, aby neodcházeli z tohoto území.„Mám za to, že když člověk miluje Rusko, chápe, že celý život strávil na ukrajinském území, ale měl pocit, že je to Rusko, <...> musí tento člověk pochopit, že ve jménu svých dětí a vnuků má vycestovat a hledat si místo v Rusku. Je to správně. Protože bez Ukrajiny nebude na tomto území civilizace. Ukrajina bude růst, bude všechno budovat, to jednoznačně. Donbas ale v podobě jako dnes, okupovaný, odříznutý, nikdy růst nebude. Ale pokud cítíš, že Donbas je Ukrajina, je ukrajinský, když si vážíš této vlajky, vážíš si ukrajinštiny, pokud se cítíš jako Ukrajinec, zůstaň tam, drž se. Tato země bude stejně v každém případě zbavena okupace,“ prohlásil Zelenskyj.Ukrajinská vláda zahájila v dubnu 2014 vojenskou operaci proti neuznaným DLR a LLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru 2014. Podle posledních dat OSN padlo za oběť tohoto konfliktu asi 13 tisíc lidí. Otázku urovnání na Donbasu projednávají zejména na minských schůzkách kontaktní skupiny, která od září 2014 přijala již tři dokumenty obsahující kroky na překonání konfliktu. Avšak i po dohodách o příměří mezi znepřátelenými stranami pokračují přestřelky.Kvůli situaci na Donbasu se zhoršily vztahy mezi Moskvou a Kyjevem. Ukrajinská vláda nejednou obvinila Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí jejich země. V lednu 2015 přijala Nejvyšší rada prohlášení, ve kterém označila Rusko za „agresorskou zemi“. Rusko tato obvinění ukrajinské strany popírá a nazývá nepřijatelnými. Moskva nejednou prohlásila, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a že má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a ekonomickou krizi.

Karel Adam Nějak se to komikovi hroutí, a to má před sebou ještě návštěvu Merkel ohledně NS 2 a sám letí ke zpovědi k Bidenovi, no nezávidím Volodymyre ! 1

VB158 ukrajina je země bez reálné budoucnosti na zlepšení stavu. ukrajinci díky němcům pracují v eu zatím to nám nevadí ale co se stane až vlády uzavřou lidem peníze i práci a že se nato chystají už nato mají i strategii 0

ukrajina

donbas

2021

