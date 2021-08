https://cz.sputniknews.com/20210814/velvyslanectvi-usa-v-kabulu-se-rozhodlo-znicit-tajne-dokumenty-15485911.html

Velvyslanectví USA v Kábulu se rozhodlo zničit tajné dokumenty

Na pozadí ofenzívy tálibů sníží USA počet zaměstnanců svého velvyslanectví v Afghánistánu. Pracovníkům diplomatické mise bylo nařízeno, aby zničili předměty... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

Zaměstnanci velvyslanectví USA v Kábulu dostali rozkaz zničit tajné dokumenty kvůli obavám, že se hlavního města Afghánistánu brzy zmocní tálibové. Oznámily to CNN a Bloomberg s odvoláním na nařízení, které rozeslalo vedení pracovníkům diplomatické mise.Zaměstnanci velvyslanectví byli požádáni, aby zničili důvěrné materiály a také předměty, „jichž by bylo možné využít neúčelně v propagandistických cílech“. Jde mj. o předměty, na nichž je zobrazena vlajka USA, logotyp velvyslanectví nebo jiných amerických státních rezortů.Podle slov diplomatického zdroje CNN v rozvědce připouštějí, že Tálibán (teroristické hnutí zakázané v Rusku) může izolovat Kábul v průběhu jednoho týdne nebo nejbližších tří dnů. Tyto údaje však nenasvědčují tomu, že bojovníci vstoupí do hlavního města, dodal zdroj televizní stanice.Mluvčí MZV USA v rozhovoru pro The Hill označil likvidaci dokumentů na velvyslanectví za standardní proceduru. „Snížení počtu našich diplomatů je doprovázeno standardní operační procedurou, která má minimalizovat naši přítomnost v různých kategoriích včetně personálu, zařízení a materiálů,“ řekl.Tálibové dobyli včera hlavní město provincie ležící 50 km od Kábulu – město Pol-e Alam. Afghánské úřady rovněž potvrdily, že teroristé obsadili druhé největší afghánské město Kandahár.V souvislosti s posílením pozic tálibů začaly různé země zavírat velvyslanectví a konzuláty v Afghánistánu. Svá velvyslanectví zavřou mj. Norsko a Dánsko, Německo sníží početní stav diplomatické mise „na absolutní minimum“.USA také sníží počet zaměstnanců velvyslanectví. Bezpečnost pracovníků při jejich evakuaci zajistí dodatečné jednotky americké armády, které budou přesunuty do Kábulu. Podle slov mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho mají do konce víkendu do Afghánistánu dorazit 3 tisíce amerických vojáků.

Vítězslav Bilko Prosraná dvacetiletá válka, USA poraženy přes nasazení nejmodernějších zbraní lehce ozbrojenými pasáky koz. Je to jeden z příznaků ztráty prestiže a úpadku hegemonie USA. 2

