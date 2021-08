https://cz.sputniknews.com/20210814/zeny-jsou-chytrejsi-nez-muzi-kalousek-rozbehl-diskuzi-moment-uz-mame-rozdil-vzkazuji-uzivatele-15488558.html

„Ženy jsou chytřejší než muži.“ Kalousek rozběhl diskuzi. Moment, už máme rozdíl? Vzkazují uživatelé

„Ženy jsou chytřejší než muži.“ Kalousek rozběhl diskuzi. Moment, už máme rozdíl? Vzkazují uživatelé

Bývalý český politik a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek na svém Twitteru zveřejnil příspěvek, v němž tvrdí, že i bez výzkumů je jasné, že ženy jsou... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-14T15:30+0200

2021-08-14T15:30+0200

2021-08-14T15:30+0200

česko

ženy

twitter

muži

miroslav kalousek

diskuze

intelekt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/12217298_0:28:1200:703_1920x0_80_0_0_9fb1a8db177f4220c9526d370d292ad1.jpg

Britský odborník Alan Smithers přišel se závěry, že dívky jsou chytřejší než chlapci. Dospěl k tomu na základě výsledků zkoušek britských středoškoláků. Smitherův výrok se později objevil i v takových britských médiích, jakými jsou The Telegraph nebo The Times. A právě na tento výrok reagoval ve svém příspěvku i Kalousek.Tato tvrzení vyvolala pod příspěvkem bouřlivou diskuzi.„Jo, jo. Některé ženy to tají tak dobře, až by člověk skoro myslel, že jsou úplně hloupé,“ napsala jedna z uživatelek.„Pane Kalousek, máte plusové body,“ napsala Alena Phamova.„V tom je mistr moje ex. Jak to ona umí maskovat!“ Reaguje s humorem další uživatel.Někteří sledující však zastávají názor, že každé pohlaví vyniká v něčem jiném.Další uživatelé se brání, že známky ve škole nejsou zrovna tím správným ukazatelem.„Kompletně chytřejší rozhodně nejsou…a hodně vzdělání ještě neznamená, že daná žena pobrala dost rozumu…naše MPSV je toho téměř ukázkovým příkladem…,“ vysvětluje Pavel Pospíchal.„Že mají lepší známky, ještě nemusí znamenat, že jsou chytřejší,“ připojuje se další.Někteří uživatelé se zase domnívají, že takové srovnání nemá smysl.„Tohle předhánění, kdo je chytřejší, je patetické,“ míní další uživatel.Našli se však i takoví chlapi, kteří věří, že jsou ženy lepší.„To ví každý chlap. Ženy jsou lepší,“ napsal jeden ze sledujících.„Proto miluji ženy,“ odpovídá další.A někteří se zase domnívali, že došlo k chybě v překladu a místo slova chytřejší je na místě použít jiné slovo.Pirát je holt pirátKalousek si nedávno nenechal utéct možnost, aby si zavtipkoval nad Piráty. Jako důvod mu posloužil nápis na triku, který si mladý opoziční politik tak trochu přivlastnil.A záhy přišly reakce. Někteří lidé nechápali, jestli to člen Pirátů myslí opravdu vážně.„To je fake, že je to fake...,“ reagoval na jeho post jeden z uživatelů. Kalousek mu však vzkázal: „Také jsem si nejdřív myslel. Ale má to na Facebooku jako profilovou fotku.“Spousta uživatelů měla na věc jasný názor: „No, alespoň víme, proč jsou mediálně takoví tragédi.“Jiní zase zdůrazňovali, že „vtipy patří všem“, a nechápali, proč Kalousek útočí. Naopak mu připomněli jeho prohřešky.

https://cz.sputniknews.com/20210814/ctvrtina-zen-ve-vedeni-aneb-ambice-ktere-berou-dech-skoda-prisla-s-revolucni-strategii-15486292.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ženy, twitter, muži, miroslav kalousek, diskuze, intelekt