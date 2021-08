https://cz.sputniknews.com/20210814/zkusena-kucharka-prozradila-super-vychytavku-pri-smazeni-karbanatku-budou-tak-jeste-stavnatejsi-15488198.html

Zkušená kuchařka prozradila super vychytávku při smažení karbanátků. Budou tak ještě šťavnatější

Zkušená kuchařka prozradila super vychytávku při smažení karbanátků. Budou tak ještě šťavnatější

Osmažit karbanátky tak, aby nebyly uvnitř syrové, nerozpadaly se, neroztekly se po pánvi, a přitom byly chutné, není snadný úkol.

2021-08-14T17:52+0200

Neforemné kotlety sníst můžeme a nic se nám nestane, ale syrové nebo nedopečené maso nám asi chutnat nebude a zdravé také není.Jaké chyby se někdy hospodyňky dopouštějí, že jejich karbanátky nejsou dosmažené?Možná se jen pokoušíte prostě osmažit karbanátky z obou stran a položit je na talíř – a to je málo. Křupavá kůrka neznamená, že je karbanátek hotový.Aby se vám podařilo maso správně osmažit, musíte do pánve nalít vroucí vodu a na mírném ohni podusit karbanátky pod pokličkou.Tato metoda je vhodná pro vepřové a hovězí karbanátky. Kuřecí se osmaží rychle a nejsou nutné žádné další manipulace.Pokud obalíte karbanátky v mouce, voda se změní v omáčku.Pokud se vám příprava karbanátků nijak nedaří a maso stále zůstává syrové, můžete je osmažit z obou stran a poté je dát do trouby.Tady jde hlavně o to, abyste nepropásli moment, karbanátky se nepřipálily a nevysušily, a hlavně nebyly syrové.

