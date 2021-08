Americký ministr zahraničí pohrozil Tálibánu sankcemi

https://cz.sputniknews.com/20210815/americky-ministr-zahranici-pohrozil-talibanu-sankcemi-15502005.html

Ministr zahraničí USA Antony Blinken prohlásil, že pokud Tálibán*, jakmile se dostane k moci v Afghánistánu, nebude podporovat práva obyvatel této republiky...

„Pokud bude (Tálibán) řídit afghánskou vládu, podporu mezinárodního společenství, nebude následovat nic, budou zavedeny sankce, nebudou moci cestovat, pokud nebudou uznávat základní práva Afghánců a vrátí se k podpoře teroristů,“ řekl Blinken pro CNN.Kromě toho konstatoval, že při rozhodování o stažení vojáků z Afghánistánu Spojené státy věděly, že Tálibán je v nejsilnější pozici za posledních 20 let. Kdyby USA v Afghánistánu zůstaly, musel by podle svých slov v přímém přenosu vysvětlovat, „proč tam posíláme další síly“.Podle Blinkena afghánské ozbrojené síly nemohly uchránit zemi a „stalo se to rychleji, než předpokládali“.Tálibán postupujeSituace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování vojáků Spojenými státy, kteří se nacházeli v zemi 20 let. NATO tak po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov má za to, že Washington při misi nedosáhl svých cílů. Ministr také poznamenal, že terorismus nikam nezmizel. Teroristická organizace Islámský stát* a větve Al-Káidy* upevnily své pozice v zemi. Kromě toho výroba drog dosáhla nevídaného objemu – 90 procent světového objemu pochází z Afghánistánu, a pro boj s tím se nic nedělá.V roce 2020 podepsali Washington a zástupci Tálibánu* v Dauhá první mírovou dohodu po více než 18 letech války. Stanoví stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu do 14 měsíců a zahájení dialogu po výměně vězňů. Tyto rozhovory však zatím nepřekročily rámec několika úvodních schůzek.Povstalecké hnutí Tálibán den od dne rychle postupuje a ovládá již většinu země. Islamističtí bojovníci Tálibánu podle zpráv světových médií dokonce vstoupili na předměstí Kábulu.Kvůli posílení pozice tálibů v Afghánistánu začaly různé země uzavírat své ambasády a konzuláty v této zemi. Uzavřít své velvyslanectví chce Norsko a Dánsko, Německo sníží počet zaměstnanců kábulské ambasády na „absolutní minimum“.Omezení diplomatické přítomnosti v Afghánistánu hlásila rovněž britská vláda. Noviny The Times informovaly 14. srpna s odkazem na vysoké zdroje v britské vládě, že Londýn hodlá evakuovat velvyslance a další diplomaty z Kábulu. The Telegraph napsal, že původně předpokládali, že velvyslanectví může být za účelem bezpečnosti přemístěno na kábulské letiště, ale kvůli rychlému útoku Tálibánu bylo třeba plány změnit.Co se týče české pozice, pak ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek po jednání krizového štábu prohlásil, že Česká republika bude evakuovat české diplomaty z velvyslanectví v Kábulu na letiště. Rovněž mají být evakuovány i místní síly pracující na kábulském velvyslanectví. Česká republika přemístí i tlumočníky, kteří pomáhali české armádě a kteří o to požádali. Evakuační lety budou probíhat v několika nejbližších dnech.* Teroristická organizace v Rusku zakázána

