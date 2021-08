https://cz.sputniknews.com/20210815/armada-cr-posle-letouny-pro-evakuaci-ceskych-diplomatu-z-kabulu-15496828.html

Armáda ČR pošle letouny pro evakuaci českých diplomatů z Kábulu

Armáda ČR pošle letouny pro evakuaci českých diplomatů z Kábulu

ČTK píše o tom, že evakuaci z Afghánistánu českých diplomatů, místních pracovníků ambasády a tlumočníků, kteří pomáhají české armádě, zajistí česká vojenská... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

Médiu to sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany.Uvádí se, že z bezpečnostních důvodů bližší podrobnosti o probíhající operaci nebudou české úřady sdělovat.Česká armáda může do Kábulu poslat buď transportní letouny CASA nebo dopravní stroje Airbus.Včera ministr zahraničí Jakub Kulhánek rozhodl o evakuaci diplomatů z české ambasády. Navíc Česká republika slíbila pomoc i místním zaměstnancům velvyslanectví a tlumočníkům české armády, kteří o to požádali.Situace v Afghánistánu se dynamicky rozvíjí: povstalecké hnutí Tálibán den od dne rychle postupuje a ovládá již většinu země. Islamističtí bojovníci Tálibánu podle zpráv světových médií dokonce vstoupili na předměstí Kábulu.Publikace uvádí, že Česká republika má v zemi dva diplomaty včetně velvyslance Jiřího Balouna.V sobotu se konalo mimořádné jednání krizového štábu ministerstva zahraničních věcí. Šéf resortu na základě informací od spojenců a po doporučení Balouna rozhodl o evakuaci ambasády.Jak již dříve bylo informováno, čeští diplomaté byli přemístěni na místní mezinárodní letiště, kde nyní čekají na evakuaci.Situací v Afghánistánu se v sobotu večer zabývala i Bezpečnostní rada státu. Po skončení zasedání jeho účastníci vydali tiskovou zprávu, ve které slíbili zajistit pomoc diplomatům stejně jako afghánským pracovníkům české ambasády a jejich rodinám. Kulhánek se obává, že těmto Afgháncům od Tálibánu hrozí mučení a smrt.

Karel Adam Nechci být hnidopich, ale když se podívám na flightradar24.com, krouží nad Kabulem pouze dvě letadla už několik hodin. 3

Ykcenaj Naj Zase všichni podcenili domobranu, když USA prezident ještě včera tvrdil, že tzv afganská armáada zvladne proti hnutí taliban něco tak odkud bere info- to jso všichni na drogách místní výroby nebo co?? a naše informační BIS asi nemá pobočku, když domobrana je v kabulu a oni řeší odlety letadel pro svoje ,,,, neskutečný svět 2

afghánistán

