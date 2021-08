https://cz.sputniknews.com/20210815/astronomove-po-celem-svete-zaznamenali-netradicni-boom-meteorickeho-roje-perseid-15503692.html

Astronomové po celém světě zaznamenali netradiční boom meteorického roje Perseid

Astronomové po celém světě zaznamenali netradiční boom meteorického roje Perseid

Astronomové v různých částech světa 14. srpna zaznamenali neočekávanou aktivitu meteorického roje Perseid. Tento nový boom aktivity meteorického roje lze... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-15T21:51+0200

2021-08-15T21:51+0200

2021-08-15T21:51+0200

svět

vesmír

meteorický déšť

astronomové

hvězdy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/373/00/3730089_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_4bc004b8b75d283636012dfea4227e65.jpg

Zpráva o zvýšení aktivity meteorického roje byla uveřejněna na japonském zdroji pro pozorování meteorů Hirofumi Sugimoto. Ke zvýšení aktivity došlo ráno 14. srpna. Později, v noci na 15. srpna začaly přicházet zprávy od pozorovatelů z USA a Kanady, které potvrdily prudký nárůst aktivity Perseid od 6 do 9:00 světového času (8-10 hodin českého času) 14. srpna.Astronom se dále odvolal na údaje kanadského pozorovatele Pierra Martina, který vedl své pozorování z Westmeath Lookout 80 kilometrů severozápadně od Ottawy.Podle Jakušečkina kamerový systém AllSky, který se nachází v Iowě v USA, zaznamenal v noci z 13. na 14. srpna od 900 do 1100 meteorů. Kromě toho podle údajů, které byly zaznamenány během boomu 14. srpna, byla jejich aktivita okolo 130 (zenitová hodinová frekvence - ZHR). Jen pro porovnání - průměrná aktivita roje v této době v předchozích letech představovala 40 až 45, poznamenává astronom.Bohužel v naší oblasti jsme zvýšenou aktivitu pozorovat nemohli, jelikož proběhla ve dne a byla časově omezena.Každý rok naše planeta Země přechází přes proud prachu, který za sebou ve vesmíru zanechal chvost komety Swift-Tuttle. Naše planeta začíná tuto cestu přibližně od 17. července a končí někdy kolem 24. srpna. Přibližně 12. srpna Země přechází nejhustější částí proudu, právě v této chvíli vrcholí meteorický roj.Padající hvězdy často za sebou zanechávají zářící stopu, a někdy je možné vidět velmi jasné meteory, které lze srovnat co do jasnosti s Měsícem. Když roj vrcholí, můžeme pozorovat až kolem stovky meteorů za hodinu.

https://cz.sputniknews.com/20210809/meteoricky-roj-vrcholi-berte-si-deky-a-uzijte-si-nezapomenutelnou-podivanou-15431871.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vesmír, meteorický déšť, astronomové, hvězdy