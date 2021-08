https://cz.sputniknews.com/20210815/babis-promluvil-o-afghanistanu-piratech-a-bartosovi-premier-zverejnil-novy-dil-sveho-poradu-15504655.html

Babiš promluvil o Afghánistánu, Pirátech a Bartošovi. Premiér zveřejnil nový díl svého pořadu

Babiš promluvil o Afghánistánu, Pirátech a Bartošovi. Premiér zveřejnil nový díl svého pořadu

Premiér Andrej Babiš zveřejnil, stejně jako každou neděli, nový díl svého pořadu Čau lidi. Tentokrát měl 28 minut a věnoval se v něm situaci v Afghánistánu... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-15T21:25+0200

2021-08-15T21:25+0200

2021-08-15T21:25+0200

česká republika

andrej babiš

premiér

ivan bartoš

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

Na začátku zhodnotil situaci v Afghánistánu. Uvedl, že situace tam není dobrá a dodal, že chce udělat maximum pro to, aby ochránil jak české diplomaty, tak Afghánce, kteří Čechům pomáhají.Poté se téma stočilo k Pirátům. „Včera jsem byl v Karlovarském kraji, kde pan starosta Františkových Lázní Jan Kuchař, který v minulosti říkal, jaké má skvělé vztahy se starosty z hnutí ANO, že je v přátelském vztahu. Pomáhali jsme mu s lázněmi, ty vouchery, podpora. No, nakonec to skončilo tak, že říká: Pojďme toho šaška vypískat, ve tři bude v Alžbětinských lázních, že spolu řekneme tomu grázlovi, který patří za katr – kámo, dobrej pokus, ale končíš, my ty tvoje kecy nežereme. Říká pan starosta z Františkových Lázní, a přitom mi psal, že jak je to skvělý,“ vysvětlil šéf hnutí ANO.Podle jeho slov vypouští Piráti „jednu perlu za druhou“. Premiér zmínil například poslance Ondřeje Profanta, který ve Sněmovně mluvil o „bílých páprdech se sklonem k fašismu“. Poté zmínil i předsedu Pirátů Ivana Bartoše. Ten totiž podle Babišových slov uvedl, že v Česku rostou ceny potravin a dalšího zboží, aniž by ale zmínil, jak rostou ceny ropy a dalších důležitých komodit. Podle premiéra to je tak proto, že nemá Bartoš ekonomické vzdělání.V neposlední řadě okomentoval i rostoucí ceny energií. Ačkoliv ty opravdu porostou, Babiš to přičetl „zeleným fanatikům Pirátům“.Ve svém videu kromě jiného vyzval také všechny lidi k tomu, aby se nechali očkovat.Fiala se chce spojitPředseda hnutí ODS Petr Fiala na Facebooku dříve zveřejnil příspěvek, v němž představil filozofii ve vztahu k Pirátům a shrnul ji heslem: „Piráti jsou naši soupeři, nikoliv nepřátelé.“ Ačkoliv Fiala v příspěvku přiznává určité věci, na kterých se s Piráty neshodnou, jejich společným cílem je porazit ve volbách Andreje Babiše. Nevyloučil ani spolupráci.Jednou z věcí, na které se spolu ale neshodnou ODS a Piráti, je vztah k zelenému balíčku Bruselu. Piráti vystupují pro, ODS jsou proti. Ačkoliv se hnutí ODS a Piráti chtějí spojit proti Babišovi, zelené reformy Bruselu by mohly tuto spolupráci zkomplikovat.

https://cz.sputniknews.com/20210806/fiala-se-chce-proti-babisovi-spojit-s-piraty-jsou-nasi-souperi-nikoliv-nepratele-tvrdi-15404964.html

Silvie Piráti sice jsou banda šmejdů, ale pan premiér Babiš také nelže zrovna málo. Že zachraňovat afghánské kolaboranty je naše povinnost? Není! Babiš lže. Povinost vlády a armády je chránit Česko, což se nezajistí vozením afghánských mohamedánů do Česka. // Za rostoucí ceny a dvoucifernou inflaci nemůže růst cen ropy, ale marnotratná rozpočtová politika paní Schillerové. Ona pro to měla důvody, možná docela dobré, ale i tak Babiš lže. 2

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, andrej babiš, premiér, ivan bartoš, piráti