Bartoš a Havlíček se do sebe ostře pustili. Jednalo se o sledování Rakušana a Ústecký kraj

Bartoš a Havlíček se do sebe ostře pustili. Jednalo se o sledování Rakušana a Ústecký kraj

Havlíček považuje nápad se sledováním za nesmysl, Bartoš namítá, že nechová žádné iluze o metodách strany ANO.Rakušan se v týdnu vyjádřil, že disponuje informacemi, podle nichž se někdo snaží na něj sebrat kompromitující materiál. Podle dalších informací by za tím mělo stát hnutí ANO.Bartoš se však Rakušana zastal: „Poprosím, neurážejte ho. Měli jsme info, že si někdo shání přes inzerát sledovačku na pana Rakušana. Pak jsme měli indicie, že se to děje. Nechtěli jsme to řešit. Nemám iluze, jakými metodami hnutí ANO funguje,“ řekl Bartoš.Proti tomu se ale ostře vymezil Havlíček: „Někdo má pocit, že ho někdo sleduje, nic s tím nedělá a nechá to být. Pak vyjde na dezinformačním webu (Neovlivní), že je zatím ANO. Na základě toho, aniž by se poradil s policií, jde s tím do médií. Proč by to měl někdo dělat? Proč bych na něj měl v kampani tahat kompro? Pana Rakušana si vážím,“ řekl Havlíček.Předseda Pirátů však považuje za normální to, že se v médiích mluví o kauzách hnutí ANO.Havlíček se dále obul do Bartoše kvůli jeho nedávnému výroku, ve kterém přirovnal Ústecký kraj k Rumunsku.„Předseda Bartoš zastírá chyby, které v posledních dnech kupí. Všude je nervozita. Vám se podařilo urazit Rumunsko a obyvatele Ústeckého kraje – jsou tam špičkové firmy. Kraj na tom není nejrůžověji, ale je poškozen historicky,“ řekl Havlíček a dodal, že by měl Bartoš vůči tamějším obyvatelům projevit více pokory.Bartoš však odmítá tvrzení, že by někoho urazil.„Nebrečím, neurazil jsem lidi v Ústecku. Situace v kraji je důsledek vlády minulé a předchozí. Mají tam být další peníze, měl by dostat adekvátní finance, nůžky se ale pořád otevírají,“ uvedl Bartoš.Havlíček však i nadále trvá na tom, že by měl být Bartoš opatrnější při výběru slov, a to také v souvislosti s blížícím se předsednictvím v EU.Ústecké RumunskoPřed pár dny předseda Pirátské strany Ivan Bartoš na svých sociálních sítích oznámil svou pracovní cestu do Ústeckého kraje. Ve svém textu uveřejněném na Facebooku a Twitteru Ivan Bartoš poukázal na to, že uvedený kraj je v současné době v pasti nepříznivých sociálních tendencí, a dokonce zaostává i za Rumunskem.Sledování RakušanaRakušan nedávno informoval, že se obrátil na příslušné státní instituce z obav ze sledování. Odkazoval přitom na vlastní zdroje z řad bývalých policistů i server Neovlivní.cz. „Zadání znělo, najděte něco na Rakušana. Šéf ho skutečně nesnáší,” uvedl údajně serveru pod podmínkou anonymity jeden ze spolupracovníků premiéra.Babiš zpočátku v komentáři pro MF DNES odmítl, že by Rakušana nechal sledovat. Předsedu opozičního hnutí obvinil ze lži.Premiér později na svém Twitteru oznámil, že kompromitující materiály na členy hnutí STAN sháněli ve skutečnosti jejich koaliční partneři Piráti. Cílem bylo zajistit, aby vznikl mechanismus, který by řešil možné aféry „skutečných či fiktivních korupčních kauz“. Informace Babiš zjistil z online fóra Pirátů.

Silvie Obdivuji Havlíčka, že s tím pirátským lhářem dokázal sedět v jednom studiu. (Čímž nechci tvrdit, že Havlíček vždycky jenom mluví pravdu.) A pirátským magorům přeju jejich koaličního partnera - jistě tam mají i jiné šmejdy vedle Rakušana. 0

lípa Proč vůbec by kdos sledoval Rakušana?! Vždyť Rakušan je asi tak zajímavým tvorem, jako je potkan či krysa v kanalizační síti. 0

