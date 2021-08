https://cz.sputniknews.com/20210815/caj-z-bajkalskych-bylinek-prava-ruka-babise-vi-jak-zmirnit-radost-opozice-z-toho-ze-mu-bylo-zle-15497503.html

Čaj z bajkalských bylinek. Pravá ruka Babiše ví, jak zmírnit radost opozice z toho, že mu bylo zle

Premiér Andrej Babiš upozornil na ženu, o které se moc neví, ale která hraje v jeho životě jednu z důležitějších rolí. Jedná se o vedoucí úřadu vlády Tünde...

O její práci Babiš napsal v knize Sdílejte, než to zakážou. Některé pasáže předseda vlády zveřejnil na facebookovém účtu.„Ta, která se mnou tráví nejvíc času. Ta, která si taky nejvíc vyžírá moje pracovní tempo. Šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha. Má maďarskou národnost, ale je to hrdá Češka, která plakala dojetím, když získala české občanství. Tünde se mnou vydržela už šest let v kuse. Každý jeden den. A nemyslím si, že přeháním, když řeknu, že právě toto je možná nejvyšší manažerská kvalifikace v naší zemi. Každý jeden den. Je to ona, kdo ještě za tmy ode mě dostává první SMSky. Její pracovní den začíná stejně jako ten můj mnoho hodin předtím, než průměrný poslanec vyleze ze sprchy a začne si vařit kafe, a končí každý den po více než 12 hodinách,“ nemůže se vynachválit premiér.Připomněl, že Tünde kromě toho, že je náměstkyně sekce celého kabinetu včetně protokolu, poradců, ale i tiskového, řídí celý ten aparát a ručí Babišovi za to, že schůzky a jednání, včetně těch se špičkovými světovými státníky, jako to bylo s Trumpem v Bílém domě anebo s Angelou Merkelovou a Emmanuelem Macronem při 100. výročí ČSR v roce 2018, proběhnou hladce.Babiš si váží na Tünde i to, že s ním dokáže držet krok, a ještě jí zbývá energie se s premiérem hádat.„I časopis Forbes si všiml, že je de facto jedna z nevlivnějších žen v zemi, a věnoval jí zaslouženou dvoustranu. Byla tam mezi největšími podnikatelkami a manažerkami, jen na rozdíl od jiných nesedí v luxusní kanceláři a nesbírá kabelky a šperky, ale maká ve prospěch naší země v malé kanceláři vedle té mé, anebo pobíhá ze schůzky na schůzku se svým diářem a mobilem,“ poznamenal.Na šéfce Úřadu fascinuje Babiše i ta skutečnost, že Tünde pořád dobrou náladu, že neztrácí chuť jít stále dál.Podle jeho slov to byla Tünde, kdo mě donutil trochu změnit šílený pracovní režim, přičemž ty okolnosti nebyly vůbec hezké.„Bylo to jednoho večera po extra náročném týdnu. Koukám do zrcadla a mám úplně rudé jedno oko. Praskla mi žilka, nebylo mi dobře. Tünde mě donutila okamžitě odjet do nemocnice, kde zjistili, že mám nebezpečně vysoký tlak. Média toho byla plná. Opozice se klepala štěstím, že Babiš končí. Následující den už jsem měl na stole tlakoměr a čaj z bajkalských bylinek. Prý dva tisíce let stará věc proti stresu, vysokému tlaku a cholesterolu,“ uvedl Babiš.Premiér připomněl, že Tünde kromě organizování vnitrostátních nebo zahraničních návštěv vymyslela a zorganizovala v Lichtenštejnském paláci výstavu všech dárků, které předseda vlády obdržel od státníků, dny otevřených dveří, charitativní sbírku pro postižené dítě jednoho zaměstnance, ale i sbírku pro kolegyni, které shořel dům.„Když se kolem mě vyskytne jakýkoli náročný úkol nebo situace, na kterou nemám kapacitu, vím, že není nikdo lepší, aby to pohlídal a vyřešil, než Tünde,“ podotkl Babiš.Na závěr doplnil, že nikdy nezapomene na ten den 1. října 2019, kdy se po celé zemi roznesla zpráva, že zemřel Karel Gott.„Hned jsem nabídl jeho rodině, že umělci vystrojíme státní pohřeb se všemi poctami. Rozloučení pro veřejnost v Paláci Žofín a mše v Katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Byla to neskutečně náročná akce, na přípravu jsme měli jen sedm dní, a já věděl, že pokud to někdo zvládne, tak jedině Tünde,“ řekl.Babiš uznal, že jeho pravá ruka nezklamala ani jeho, ani rodinu pana Gotta, poněvadž zkoordinovala všechna místa, organizace, policii, hasiče i magistrát.„Desítky tisíc lidí se díky ní mohlo s Karlem Gottem rozloučit, jak se patří,“ zdůraznil předseda vlády.

