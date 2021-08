https://cz.sputniknews.com/20210815/erdogan-varoval-pred-hrozbou-nove-migracni-vlny-z-afghanistanu-15500953.html

Erdogan varoval před hrozbou nové migrační vlny z Afghánistánu

Turecký prezident Tayyip Erdogan upozornil na to, že v souvislosti se zhoršováním situace v Afghánistánu hrozí nová migrační vlna z této země. 15.08.2021, Sputnik Česká republika

„Turecko čelí proudu afghánských migrantů přes Írán. Čelíme nebezpečí nové migrační vlny z Afghánistánu. Budeme pokračovat v úsilí o udržení stability v této zemi,“ uvedl Erdogan v Istanbulu.Situace v Afghánistánu se v posledních týdnech zhoršila kvůli ofenzivě hnutí Tálibán* na velká města. V neděli média a zdroje informovaly, že Tálibán*kontroluje všechny hraniční přechody v Afghánistánu.Militanti později uvedli, že vyjednávají s vládou o možnosti mírového vstupu do Kábulu a že afghánská vláda bude odpovědná za bezpečnost Kábulu až do konce procesu přechodu.Podle zpráv médií prezident souhlasil s odstoupením. Své rozhodnutí vysvětlil tím, že „vojenské operace v Kábulu nejsou možné“. Místní média tvrdí, že Ghaní odletěl z Kábulu do Tádžikistánu.Podle aktuálních infromací Tálibán nařídil svým silám vstoupit do čtvrtí hlavního města Afghánistánu, jak vyplývá z prohlášení hnutí. Podle Tálibánu to bylo provedeno proto, aby se zabránilo rabování a násilí v oblastech, které policie a bezpečnostní složky opustily.*Teroristická organizace zakázaná v RF

