Heger uctil památku obětí nacismu v Kališti. Na svou adresu zaslechl, že je fašista

Předseda slovenské vlády Eduard Heger v proslovu během sobotní akce Setkání generací v obci Kaliště v Banskobystrickém kraji prohlásil, že mír a život v klidu... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

Připomínáme, že obec Kaliště během druhé světové války vypálili nacisté.„Toto je místo, které ukazuje, jakou krutost měla druhá světová válka, jakou krutost mají v sobě nacismus a fašismus. Toto je čas, kdy se můžeme podívat na toto krásné místo a myslet na to, co tu lidé museli prožívat,“ prohlásil premiér.Heger dodal, že se jedná o místo, kde lidé prokázali nesmírné hrdinství, na které se nesmí nikdy zapomenout.Došlo k urážkámPortál Topky píše, že během Hegerova proslovu mu do řeči skákali lidé, kteří po něm vykřikovali, že je fašista. Premiér na to reagoval tím, že je to velký výdobytek demokracie, protože každý může říct svůj názor.„Řekněme si však, že do demokracie patří právě to, aby to bylo slušné a aby to neomezovalo svobodu druhých lidí. Takže pokud je to v tomto duchu, je to správná zpráva, protože to je to, co jsme chtěli a za co jsme bojovali,“ podotkl předseda slovenské vlády.Na tragédii v Kališti nelze zapomenoutSobotní pietní vzpomínky u příležitosti 76. výročí vypálení obce Kaliště nacistickými vojsky během druhé světové války se zúčastnili i zástupci parlamentní strany Směr-SD a představitelé mimoparlamentní strany Hlas-SD.Na sociální síti zdůraznili zejména to, že na tragédii v obci nelze nikdy zapomenout.„Strana Směr-SD nezapomíná na minulost, není nám lhostejná historie a připomínáme si ji při každé příležitosti. Čest všem nevinným obětem druhé světové války,“ napsal na sociální síti Daniel Karas.Strana Hlas-SD připomněla, že obec Kaliště patří mezi ty, kterou fašisté vypálili během druhé světové války, a řadí se mezi významná pamětní místa, protože je tragickým svědectvím krutosti a násilí.Připomeňme, že horská obec Kaliště byla během Slovenského národního povstání (SNP) jedním z hlavních partyzánských center. Vypálena byla 18. března 1945 v časných ranních hodinách německými jednotkami. Její obyvatelé byli vyvražděni.Prostor Kaliště je od února 1961 národní kulturní památkou.

