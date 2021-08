https://cz.sputniknews.com/20210815/hlasatelka-bbc-zazila-neuveritelnou-vec-v-primem-prenosu-ji-zavolal-mluvci-talibanu-video-15501177.html

Hlasatelka BBC zažila neuvěřitelnou věc: v přímém přenosu jí zavolal mluvčí Tálibánu. Video

Hlasatelka BBC zažila neuvěřitelnou věc: v přímém přenosu jí zavolal mluvčí Tálibánu. Video

Tálibán* po svém přesunu do afghánského hlavního města Kábulu prolomil mlčení, když jeho mluvčí Suhail Šáhín zavolal v přímém přenosu novinářce BBC, aby s ní... 15.08.2021

Mluvčí Tálibánu Suhail Šáhín byl pozván do vysílání BBC, aby diskutoval o budoucích plánech skupiny v Afghánistánu po týdnech konfliktů a bojů o moc v celé zemi. Ve vzácném pohledu na skupinu se Šáhín pokusil uklidnit nervy mezinárodního společenství a lidí žijících v Afghánistánu, požádal ty, kteří se snaží evakuovat, aby zůstali, a řekl, že Tálibán je „služebníkem lidu“. Novinářka BBC Yalda Hakimová hovořila s Šáhínem poté, co jí zavolal na mobilní telefon, a musela se zoufale snažit, aby ho slyšela na mikrofon, když mu kladla otázky po dobu, co ho měla ve vysílání.V rozhovoru pro BBC News byl Šáhín dotazován na cíle Tálibánu v rámci první veřejné komunikace této skupiny se Spojeným královstvím od vypuknutí násilností v Afghánistánu v posledních týdnech.Hakimová se pouze zeptala, jaké budou další kroky Tálibánu, až světové mocnosti začnou pomalu přijímat realitu, že opět převezmou kontrolu nad Afghánistánem.Hakinová dodala, že se objevují zprávy o zvěrstvech páchaných v afghánských provinciích, které odrážejí jejich vládu v 90. letech, a zajímalo by ji, co se pro skupinu změnilo, přestože Šáhín vyzval k „mírovému předání moci“.Šáhín vysvětlil, že pozemní síly dostaly pokyn, aby neútočily na Kábul, a uvedl, že civilisté nebudou zraněni. „To, co říkám, je politika, jasně jsem vám vysvětlil naši politiku, a tato politika bude realizována.“Nicméně i když se jako jejich cíl uvádí „mírové předání moci“, mnozí o oprávněnosti tvrzení Tálibánu pochybují, jelikož si mnozí připomínají historii vlády této skupiny.Šáhín vysvětlil, že bojovníci, kteří provádějí zvěrstva na místě, budou potrestáni, až budou zavedeny nové soudy a zákony. Hakimová se zeptala, zda to bude zahrnovat veřejné bití nebo popravy, na což mluvčí řekl, že to bude záležet na tom, jak rozhodne soud po převzetí moci. Téma se stočilo i k ženám. Šáhín prohlásil, že ženy budou moci nerušeně chodit do škol a školských zařízení a budou moci žít normální život. Na otázku, zda se ženy budou moci zapojit do soudů a zákonodárných institucí, však Šáhín odpověděl, že to možné nebude.Když mu byly předloženy zprávy o brutálních činech, po nichž zůstaly tisíce civilistů vysídleny, Šáhín prohlásil, že odpovědní bojovníci budou „potrestáni“ v souladu s politikou a zákony poté, co skupina znovu získá moc.Dodal, že v příštích dnech to bude pro Afghánistán „novou kapitolou“ a znovu vyzval lidi, aby zůstali a neevakuovali se z Kábulu ani ze zbytku země.Šáhín rovněž prohlásil, že zprávy o násilí a brutalitě ze strany Tálibánu jsou „falešné“ a „fámy“, které si vymysleli jejich odpůrci.Tálibán v AfghánistánuSituace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování vojáků Spojenými státy, kteří se nacházeli v zemi 20 let. NATO tak po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov má za to, že Washington při misi nedosáhl svých cílů. Ministr také poznamenal, že terorismus nikam nezmizel. Teroristická organizace Islámský stát* a větve Al-Káidy* upevnily své pozice v zemi. Kromě toho výroba drog dosáhla nevídaného objemu – 90 procent světového objemu pochází z Afghánistánu, a pro boj s tím se nic nedělá.V roce 2020 podepsali Washington a zástupci Tálibánu v Dauhá první mírovou dohodu po více než 18 letech války. Stanoví stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu do 14 měsíců a zahájení dialogu po výměně vězňů. Tyto rozhovory však zatím nepřekročily rámec několika úvodních schůzek.Povstalecké hnutí Tálibán den od dne rychle postupuje a ovládá již většinu země. Islamističtí bojovníci Tálibánu podle zpráv světových médií dokonce vstoupili na předměstí Kábulu.*teroristické organizace zakázané v Rusku

