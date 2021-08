https://cz.sputniknews.com/20210815/hlavne-se-nepos--at-kdyz-jde-do-tuheho-schwarzenberg-konci-v-politice-a-radi-nastupcum--15495781.html

„Hlavně se nepos * at, když jde do tuhého" Schwarzenberg končí v politice a radí nástupcům

„Hlavně se nepos * at, když jde do tuhého“ Schwarzenberg končí v politice a radí nástupcům

Server Novinky uveřejnil rozhovor s bývalým ministrem zahraničí a čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem, který politik poskytl Právu.

Na úvod třiaosmdesátiletý politik poznamenal, že jeho zdraví slouží úměrně věku. Nezdržel se ani výroku na adresu prezidenta republiky Miloše Zemana.„Pokračuje u mě neuropatie, což je důsledek cukrovky. Mám to samé, co má prezident Zeman. A jak mě předstihl v souboji o prezidenství, tak mě předstihl i v tom, že je na vozíčku. Mě to čeká asi příští rok. Nohy mi slouží méně a méně, jsem víc a víc nejistý,“ podotkl Schwarzenberg.Jedním z hlavních témat besedy bylo současné dění na domácí politické scéně.„Nevidím v české politice žádné génie, ale tak slabí také nejsou. Piráti a Starostové i my ve Spolu tam máme dobré lidi. Piráti už vedli, ale musí čelit velmi silné a lživé propagandě ze strany Babiše. Když máte dost peněz, tak si takovou kampaň můžete dovolit,“ komentuje výsledky nedávného průzkumu volebních preferencí, kde zabodovalo premiérovo hnutí ANO.Schwarzenberg přiznal, že bude kolegům doporučovat, aby šli s piráty do vlády.„Koaliční partner není nikdy ideální. To, že jsou piráti levicoví, no a co, zažil jsem v Rakousku dlouhou dobu koalici socanů a lidovců a fungovalo to bezvadně. Když budou dělat kompromisy a ty pak dodržovat, tak to půjde,“ podotkl.Nechyběla otázka ohledně výkonu lídrů koalice Spolu. Schwarzenberg se na adresu trojice předsedů stran vyjádřil jednoznačně kladně.„Markéta Adamová Pekarová je pilná a energická. Fialovi se podařilo ODS očistit a Jurečka je slušný lidovecký zemědělec, jak má být,“ pochválil předsedy stran koalice Spolu Schwarzenberg.K osobě předsedy ODS Petra Fialy ještě poznamenal, že je slušný a rozumný, jenže nemá „plebs appeal“, stejně jako to nemá spousta politiků.„Pravda, není velký tahoun, ale myslím, že volby vyhrají,“ věří čestný předseda TOP 09.Padla zmínka i o kauze spojené s výbuchy ve Vrběticích. Z rozhovoru vyplývá, že Schwarzenberg schválil postup vlády v této záležitosti.Schwarzenberg se nezapomněl také ohlédnout za svou politickou kariérou, za niž po roce 1989 vyměnil své podnikání v Rakousku. Bývalý ministr zahraničí se přiznal, že tohoto rozhodnutí nelituje.„Nikdy. Nezapomínejte, že během těch 41 let jsem se chtěl vrátit. To byl jeden ze dvou zázraků mého života. Když začínala perestrojka, tak jsem říkal ženě, že když to bude takto pokračovat, tak si budu moci brzo kolem Orlíku najmout chatu a procházet se tam, kde jsem doma. Když mě Václav Havel povolal, tak jsem neváhal ani vteřinu,“ zdůraznil.Z toho, co se mu povedlo udělat, zmínil řízení resortu diplomacie.„Možná jsem nevedl špatně ministerstvo zahraničí,“ pronesl.Za své neúspěchy považuje Schwarzenberg problém Kosova.„V osmdesátých letech jsem tam jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva hodně jezdil a mluvil jak s kosovskými Albánci, tak se Srby. Viděl jsem tam násilí na obou stranách. A věděl jsem a říkal, že tato násilná politika, kterou tam dělají, povede k velkému krveprolití a že to přispěje k rozpadu Jugoslávie. Jugoslávská média potom o mně psala články: Rakouský šlechtic, který nenávidí Srby. Ač jsem se snažil na všechny strany křičet, že to povede ke strašným koncům, tak mě nikdo neposlouchal. Taky se mi nepovedlo přesvědčit Havla, aby na první cestu nejezdil do Německa, ale aby vyrazil na Slovensko. Nepřesvědčil jsem ho a dopadlo to, jak jsem nechtěl,“ zavzpomínal si politik.Ve finální části zazněla otázka, jestli Schwarzenberg došel k nějakému poznání během své politické kariéry.„Nejdůležitější už řekl Masaryk: nebát se a nekrást. Já to řeknu jadrně: hlavně se neposrat, když jde do tuhého. Ale bohužel jsme to viděli v roce 38, 48 a 68. Škoda že jsme se toho nedrželi,“ uvedl čestný předseda TOP 09.Co se týče budoucna, po odchodu z politiky má Schwarzenberg v plánu psát články a více se zabývat svým zdravím.

