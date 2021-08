https://cz.sputniknews.com/20210815/iniciativa-zachranme-tlumocniky-vyzvala-babise-aby-pomohl-tlumocnikum-v-afghanistanu-jde-o-zivot-15503964.html

Iniciativa Zachraňme tlumočníky vyzvala Babiše, aby pomohl tlumočníkům v Afghánistánu, jde o život

Členové iniciativy Zachraňme tlumočníky, vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby pomohl všem v Afghánistánu, kteří pracovali pro Českou republiku. Podle informací... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-15T20:32+0200

Někteří z nich dokonce přemýšlí o sebevraždě. Informoval o tom spolek na Facebooku.Představitelé spolku dnes na Facebooku informovali, že udržují spojení se 12 tlumočníky. Někteří z nich byli svoláni na letiště, jiní však nedostali nabídku pomoci.Spolek dále žádá, aby ministerstvo obrany zavolalo všem a oznámilo jim, že pomoc nedostanou.Od Babiše chtějí, aby do Afghánistánu poslal co nejvíc letadel a aby se do letadla dostali všichni, kteří pracovali pro ČR.Bývalý příslušník speciální jednotky Vojenské policie (SOG) Lumír Němec dnes ČTK potvrdil, že někteří ze zmíněných tlumočníků opravdu nabídku pomoci nedostali.„Ti lidé jsou teď v Kábulu před letištěm a absolutně nevědí, co s nimi bude,“ uvedl Němec.Dnes reagoval i bývalý poslanec Miroslav Kalousek, který se na svém účtu na Twitteru zeptal, zda opravdu vláda nechá tyto lidi zavraždit.Ministr obrany Lubomír Metnar, ale na svém účtu na sociální síti informoval, že se všemi, kterých se pomoc Česka týká, jsou v kontaktu. A když někoho nekontaktovali, tak to bylo jen proto, že mu skončil kontrakt a program se na něj nevztahuje.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210815/metnar-o-pomoci-afghancum-se-vsemi-kterych-se-program-nasi-pomoci-tyka-jsme-v-kontaktu-15502913.html

laďa zmeskal Měli se pendrek co zajímat s kolaborací s cizími vojsky.Tam se měli starat o mírové jednání a ne spolupracovat s žoldáky.Nyní sklízí co zaseli. 5

zol je to jejich země, jejich problém .... importovat buňky Talibanu nechceme Babiši !!! 3

6

česká republika

afghánistán

2021

