Izrael odvolá velvyslance z Polska kvůli zákonu o restituci majetku

Izrael odvolá svého velvyslance v Polsku kvůli zákonu o restituci majetku obětí holocaustu, uvádí se v prohlášení ministra zahraničí židovského státu Ja'ira... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-15T11:31+0200

2021-08-15T11:31+0200

2021-08-15T11:31+0200

svět

polsko

mezinárodní vztahy

zákon

izrael

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/673/15/6731529_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_736836a5993abaca95151861db1eae1b.jpg

„Polsko dnes přijalo antisemitský a amorální zákon, a to není poprvé. Dnes večer jsem nařídil, aby se izraelský velvyslanec ve Varšavě neprodleně vrátil do Izraele na neterminované konzultace. Nový izraelský velvyslanec, který měl brzy odcestovat do Varšavy, do Polska v dané etapě nepojede,“ prohlásil Lapid.Izraelské ministerstvo zahraničí také doporučilo polskému velvyslanci v Tel Avivu, aby pokračoval v dovolené ve své vlasti.Ministr rovněž dodal, že se „Polsko podle jeho názoru změnilo po přijetí tohoto zákona v antidemokratickou, neliberální zemi, která nerespektuje největší tragédii v lidských dějinách.“ Sdělil, že Izrael vede jednání s USA o společné reakci na akce polských úřadů.„Hanebné rozhodnutí a ohavné opovržení“Izraelský premiér Naftali Bennet také odsoudil zákon o restituci, podepsaný polským prezidentem Andrzejem Dudou. „Izrael negativně pohlíží na přijetí zákona, který brání tomu, aby Židé získali odškodné za svůj majetek odcizený během holocaustu, a lituje, že se Polsko rozhodlo pokračovat v poškozování těch, kteří přišli o všechno. Je to hanebné rozhodnutí a ostudné opovrhování památkou na holocaust,“ uvádí se v Bennetově prohlášení.Předseda vlády rovněž prohlásil, že Izrael nezůstane lhostejný vůči akcím polských úřadů.„Překážka spravedlnosti pro oběti holocaustu a jejich rodinyIzraelský ministr obrany Beny Ganc se obrátil na zahraniční partnery židovského státu s výzvou k odsouzení polského zákona o restituci.Ganc zdůraznil, že považuje restituci majetku za malou, ale důležitou část uplatnění práv lidí, kteří přežili holocaust, a také přiznání práv těch, kteří zahynuli z rukou nacistů.Novela zákona o restituciPolský prezident Andrzej Duda se předtím rozhodl podepsat sporný zákon, který se týká zejména tématu restituce majetku Židů postižených akcemi nacistů v letech druhé světové války.Polský parlament schválil nedávno změny ve správním řádu země, podle nichž nemůže být správní rozhodnutí (včetně o právu na majetek) napadnuto po uplynutí 30 let ode dne jeho přijetí. Tyto změny vzbudily nespokojenost v Izraeli a USA, kde se domnívají, že zákon připravuje Židy o právo na navrácení jejich majetku ztraceného v době holocaust nebo na získání odškodného.Prezident prohlásil, že chce skoncovat s „dobou právního chaosu“ a „reprivatizačních mafií” v zemi. Duda rovněž poznamenal, že věří ve stát, který poskytuje svým občanům ochranu před nespravedlností, a řekl, že miliony Poláků mají prý dnes pocit nejistoty.Duda také prohlásil, že přijatý zákon neomezuje práva Židů, kteří byli poškozeni nacisty. „Seznámil jsem se s obsahem žádostí ze zahraničí, Jejich autoři používají často argument, že nový zákon má za cíl zvláštní skupinu, Židy, kteří zůstali naživu po hromadném vyhlazení Němci. Jednoznačně odmítám tuto rétoriku, a říkám to nejen jako prezident Polské republiky, ale také jako člověk, který nikdy nebyl lhostejný k otázkám holocaustu, a to i z osobních důvodů,“ řekl Duda.Politik nazval Polsko „strážcem památky obětí německých zločinů vůči Židům“ a prohlásil, že Varšava nedovolí „ použít jejich masové vyhlazení jako nástroj v dnešních politických cílech“.

❌➗➖➕ Poláci mají smysl pro válečnou spravedlnost a ten židovský majetek dají válečně poškozeným Palestincům, aby mohli lépe odolávat židovským okupantům. 🇵🇱👍👍... 🇺🇸🇮🇱🕎👎🤮🚾🚾 34

ignác Poláci udělali logickou věc. Dali majitelům nemovitostí nárok na klidné investice do své nemovitosti. Pokud se někdo nepřihlásil ani po 30 letech, tak za něj už se přihlásí maximálně organizace Rothschildových židovských obcí, aby Polákům sebralo, co už nemůže být původních židovských majitelů. 2

