Jak uvařit ideální voňavý boršč? Hlavně neopakujte tyto chyby

Hustý boršč s typickou neodolatelnou vůní je oblíbeným jídlem mnoha lidí. Někdy se však může stát, že se nám zdá nevýrazný a bez typické vůně a chuti...

Zkušené hospodyňky však znají tajemství, jak to udělat, aby se hostům sbíhaly sliny a po obědě se začali ptát na recept.Na boršč potřebujeme vydatný vývar. Připravujeme ho nejen z kostí, ale i z kousků masa, a dokonce i sádla a tuku. V opačném případě nebude chuť tak intenzivní.Abychom dosáhli bohaté chutě a vůně, je třeba při vaření vývaru používat také koření. Nejčastěji je to bobkový list, pepř a některé další koření. Je však důležité si uvědomit, že to vše musí být přidáno předem, a ne hozeno do již hotového vývaru.Řepa je neoddělitelnou složkou boršče, ale někteří mohou při jejím přidávání dělat chyby. Kořenová zelenina je často hozena přímo do kastrolu, ale tak to dělat nelze, protože se to odrazí na nepříjemné barvě jídla.Jak víte, zeleninu je nutné před přidáním do boršče podusit. Je důležité nezapomenout přidat trošku octa, abyste získali krásnou barvu.Proč do boršče přidáváme cukr: užitečný trik, který je třeba vzít na vědomíKaždá hospodyňka se snaží uvařit takový boršč, aby členové rodiny byli příjemně překvapeni.Proto se často snaží najít ideální recept na tuto tradiční polévku.Někdy profesionální kuchaři doporučují přidat do jídla neočekávané přísady.Například cukr – a proč?Všichni víme, že sůl působí jako přírodní „zvýrazňovač chuti“, ale ne každý si uvědomuje, že cukr má úplně stejnou roli.A proto když přidáme tuto složku, chuť boršče bude ještě výraznější.Znamená to, že cukr také značně zlepšuje chuť masových přísad, bez nichž by bylo těžké uvařit pravý boršč.Cukr používají kuchařky ve chvíli, kdy to „přehnaly“ s kyselostí. Když totiž do řepy přidáte citronovou šťávu a poté ještě zvlášť ocet, pak vám ta chuť nemusí připadat moc příjemná.A tady cukr pomáhá dosáhnout rovnováhy.Můžete ho přidat i při vaření zeleniny. Cukr pomáhá udržet ji šťavnatou, což činí boršč ještě chutnějším.Ale to ještě nejsou všechny „schopnosti“ cukru. Jen málokdo ví, že tento produkt pomáhá řepě zachovat její příjemný šarlatový odstín.Stačí přidat pouze jednu lžičku cukru.Kdy a kolik přidat do boršče octa – to je otázka pro hospodyňkyJiž víme, že do boršče podle klasického receptu přidáváme stolní ocet. Aby se jídlo povedlo, musíme přesně vědět, kdy ho máme přidat.Připomínáme, že tento produkt nám pomůže dosáhnout toho, aby byl boršč sytě červený.Zkušené hospodyňky upozorňují, že nelze ocet přidávat do samotného vývaru. Používáme ho při smažení mrkve, cibule a řepy.S jeho množstvím to nesmíme přehnat, stačí 2-3 lžíce, pokud jsou produkty určeny pro kastrol do 5 litrů. Je však třeba mít na paměti, že pokud přidáte rajčatovou pastu, množství octa by mělo být sníženo na jednu lžíci.Pokud jste to omylem přehnali a jídlo začalo být kyselé, pak lze situaci snadno napravit pomocí cukru. Do vývaru stačí přidat maximálně 2 čajové lžičky.

Červenáček Do gulášovky přidám smetanu, červenou řepu, případně kousek kuřecího, a mám boršč. Chyby nedělám. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Ykcenaj Naj Já mněl před 40 léty boršč ve vlaku do Kijeva a tu chuť si pamatuji dodnes- opravdu bych jej chtěl zase zkusit 0

