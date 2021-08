https://cz.sputniknews.com/20210815/jeste-si-foukni-jointa-pry-budouci-premier-dj-ivan-bartos-sokoval-internet-15496924.html

„Ještě si foukni jointa. Prý budoucí premiér.“ DJ Ivan Bartoš šokoval internet

„Ještě si foukni jointa. Prý budoucí premiér.“ DJ Ivan Bartoš šokoval internet

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš zná triky, jak upoutat voliče. Otázkou zůstává, jestli to moc nepřehání. Na twitterovém účtu politik uveřejnil krátké... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-15T12:48+0200

2021-08-15T12:48+0200

2021-08-15T12:48+0200

česko

volby

ivan bartoš

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218189_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_52ce738c45dc9a1d51870d987024ed14.jpg

„Odpolední set v Dolánkách. Tancujeme pro budoucnost!“ uvedl v popisku k videu šéf Pirátů.Reakce četných sledujících ukázala, že status na lidi velmi zapůsobil, jenže zůstává otázkou, jestli tak, jak by chtěl autor.„No a je to. Ještě si foukni jointa. Prý budoucí premiér,“ ironicky poznamenal uživatel s nickem Aleš.„Z trochu jiné hudební oblasti- ‚Zůstanu svůj‘ zpívá Kája Gott. A tak to má být. Zůstaňte Pirátem a nenechte se odradit prudiči… A to jsem metalista…,“ odkázal ve svém doporučení pro Bartoše na tvorbu legendárního zpěváka Tomasz Peszyński.Pro předsedu Pirátů zazněly i otázky.„Ví on, že jsou za 2 měsíce volby? Že má přesvědčovat zejména starší a konzervativnější voliče? Ty, co si myslí, že jsou piráti smažky?“ připomíná Dr. Strangelove.„Pane předsedo, a mohl bych prosím vědět, jakou skupinu voličů chcete tímto videem oslovit?“ dotazuje se Zdeněk Perutka.„Ivane, fakt se toho svého poradce na politickej marketing zbavte. Tohle uplně proserete. A to na celý čáře,“ poradil Per Olafur Þórarinsson„Bylo by to zajímavé vidět dredového premiéra na jednáních EU, OSN a dalších jednáních za účasti premiérů zemí. Ani mi ty dredy nevadí, vadí mi ta představa, jak si takto ‚vážená‘ osoba dredy udržuje, věnuje jim max. pozornost a kontroluje jejich stav v zrcadle,“ vyjádřil se Míla Král.„Pokud jsem někdy psal, že už nemůžete vymyslet větší kravinu než ten videoklip s harmonikou, tak jste mě vyvedl z omylu. Jste zřejmě muž netušených možností,“ stojí v komentáři od sledujícího s nickem Vihervarpunen.Padly i mírnější poznámky.„Z toho bych strach neměl. Bartoš se domluví, je celkem pragmatik a není blbec. Problém jsou lidi kolem něho. Zbytek strany je banda, kterou ve vedení státu opravdu nechci,“ napsal Tomáš Kudela.„Tak trochu jsem doufal, ze premiér má být dospělý člověk…,“ konstatoval Jan Maeský.

https://cz.sputniknews.com/20210810/dalsi-hrebik-do-rakve-piritostanu-zatlucen-bartos-prirovnal-ustecko-k-rumunsku-a-rozzuril-internet-15447596.html

dodi1981 Fetak. Hnus 1

dodi1981 A to jednanie by bolo v plynovych maskach? Zapletat do vlasov hovna a volat to dredy je zcestne 😂😂😂😂😂😂 1

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, ivan bartoš, video