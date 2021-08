Metnar o pomoci Afgháncům: Se všemi, kterých se program naší pomoci týká, jsme v kontaktu

https://cz.sputniknews.com/20210815/metnar-o-pomoci-afghancum-se-vsemi-kterych-se-program-nasi-pomoci-tyka-jsme-v-kontaktu-15502913.html

Česká vláda čelí kritice ze strany opozice kvůli přístupu k pomoci Afgháncům, kteří v zemi spolupracovali s českou armádou. Politici, kteří vládu kritizují... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

Někteří opoziční poslanci totiž sdíleli na Twitteru příspěvek, který hovořil o jistém tlumočníkovi, který zatím kontaktován nebyl a který píše, že se bojí o svůj život a o svou rodinu.Jedním z těch, kteří tento tweet sdíleli, byl například bývalý poslanec a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.Ozval se také předseda lidovců Marián Jurečka. „Naši vládu pochválím až bude za co, až naši spojenci a naši lidé budou v bezpečí! Zatím to tak není! Zatím to je obrovské podcenění celé situace a tragicky pozdní řešení, již před několika týdny jsme vládu žádali, aby jednala! Měla jednat daleko dříve.“Nutno podotknout, že se vyjádřil i ministr obrany Lubomír Metnar, který napsal příspěvek na sociální síti.Povstalecké hnutí Tálibán* den od dne rychle postupuje a ovládá již většinu země. Islamističtí bojovníci Tálibánu podle zpráv světových médií dokonce vstoupili na předměstí Kábulu.Kvůli posílení pozice tálibů v Afghánistánu začaly různé země uzavírat své ambasády a konzuláty v této zemi. Uzavřít své velvyslanectví chce Norsko a Dánsko, Německo sníží počet zaměstnanců kábulské ambasády na „absolutní minimum“.Omezení diplomatické přítomnosti v Afghánistánu hlásila rovněž britská vláda. Noviny The Times informovaly 14. srpna s odkazem na vysoké zdroje v britské vládě, že Londýn hodlá evakuovat velvyslance a další diplomaty z Kábulu. The Telegraph napsal, že původně předpokládali, že velvyslanectví může být za účelem bezpečnosti přemístěno na kábulské letiště, ale kvůli rychlému útoku Tálibánu bylo třeba plány změnit.Co se týče české pozice, pak ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek po jednání krizového štábu prohlásil, že Česká republika bude evakuovat české diplomaty z velvyslanectví v Kábulu na letiště. Rovněž mají být evakuovány i místní síly pracující na kábulském velvyslanectví. Česká republika přemístí i tlumočníky, kteří pomáhali české armádě a kteří o to požádali. Evakuační lety budou probíhat v několika nejbližších dnech.* Teroristická organizace v Rusku zakázána

