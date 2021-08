https://cz.sputniknews.com/20210815/okamura-k-deni-v-afghanistanu-hrozi-migracni-vlna-kdyz-nezabranime-prijimani-migrantu-je-konec-cr-15494189.html

Okamura k dění v Afghánistánu: Hrozí migrační vlna. Když nezabráníme přijímání migrantů, je konec ČR

Okamura k dění v Afghánistánu: Hrozí migrační vlna. Když nezabráníme přijímání migrantů, je konec ČR

Měli bychom přijímat migranty z Afghánistánu? Proč Piráti začali označovat politickou konkurenci za fašisty a jak by měly vypadat vztahy s Ruskem? Velký... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-15T08:35+0200

2021-08-15T08:35+0200

2021-08-15T08:44+0200

názory

afghánistán

migrace

tomio okamura

spd

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/15427153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bad7f1dac592b51e9036cefdd456c72.png

Je před volbami. Paní Pekarová Adamová si myslí, že bychom měli přijímat migranty. Ale současně říká, že migrace není předvolební téma, co vy na to?Tomio Okamura: Paní Pekarová, lídryně koalice SPOLU, dohromady s Piráty vůbec neví, která bije. Dneska honila policie po Praze desítky muslimských migrantů ze Sýrie, kteří se tu rozprchli po Praze, takže tu migrace je. Připomenu nedávné znásilnění nezletilé české dívky: náhodně šla u obce Lukavec u Terezína v Ústeckém kraji; muslimský migrant z Afriky ji znásilnil. Dívka má teď zničený život. Migranti tu jsou, otřesné kauzy se tu dějí. Prounijní sluníčkářští politici před nimi zavírají oči. Je to velice nebezpečné uvažování.I europoslanci za hnutí ANO a KSČM hlasovali v Parlamentu EU pro přijímání afrických migrantů, také vláda Andreje Babiše spolu s hnutím ANO a ČSSD platí z veřejných peněz politické neziskové organizace podporující migraci do ČR, např. Organizaci pro pomoc uprchlíkům – vede ji pan Rozumek. Z tohoto pohledu je to nebezpečná situace. Doufám, že v říjnu SPD posílí, tak abychom mohli těmto věcem zabránit. Jsme tu jediná parlamentní strana, která prosazuje nulovou toleranci nelegální migrace, také jsme proti islamizaci ČR. Migrační vlna stoupá. Teďka na základě konfliktu v Afghánistánu hrozí velká migrační vlna.Už teď jsou Afghánci na 2. místě v počtu migrantů do Evropy. Dále je krize na bělorusko-pobaltských hranicích, kde opět přichází migranti. Migranti sem vstupují i středomořskou cestou. Tlak je na turecko-řeckou hranici jakbysmet. Šílené jsou výroky paní Adamové, lídryně koalice SPOLU, která je formulovala tento týden otevřeně v rozhovoru pro server Novinky.cz. Vyslovila svůj souhlasný postoj k tomu, aby se přijímali migranti z muslimských zemí do EU. Říkala, že je potřeba začít dětmi, dále dalšími migranty. Prý bychom takto měli pomoc západním zemím, které jsou přehlceny migranty. Myslím, že na to je jediná odpověď…I Piráti říkají, že jsou pro přijímání migrantů; senátorka Pirátů Adéla Šípová sdělila, že podporuje kvóty a že se na migranty těší. Média citovala písemný výrok předsedy Pirátů Ivana Bartoše, ten napsal, že by mu vůbec nevadilo, kdyby Evropa byla do 15 let muslimská. Řešení je jednoduché. Mají je v rukou občané ČR. Za necelé dva měsíce jsou volby do Sněmovny. Je potřeba, aby tyto strany měly co nejhorší volební výsledek – Piráti, STAN, koalice SPOLU. Tím pádem zabráníme, aby se přijímali migranti do ČR. Kdyby to bylo naopak, je to v podstatě konec České republiky tak, jak ji známe.Pirát Ondřej Profant se domnívá, že v Poslanecké sněmovně – která je podle něj odtržená od reality (což mi řekl do telefonu) – , sedí bílí páprdové, kteří inklinují k fašismu. Řekl to ve vztahu k možným adopcím dětí páry stejného pohlaví. Co tak asi Pirát po volbách čeká? Snad to, že do sněmovních lavic zasednou „nebílí“ „nepáprdové“, kteří neinklinují k fašismu? Co byste mu vzkázal?To je ta tendence nálepkovat různými přízvisky… Znám to i vůči SPD, kdy se nám předhazuje, že jsme populisti atd. atd. Většinou se takto projevují kritici, kterým došly argumenty. Protože argumenty proti našemu programu nemají, tak sklouznou k jednoduché nálepce. Naopak, oni mají fašizující tendence, když jim někdo namítne na to jejich nálepkování. To přesně dělali fašisti: bez pořádného argumentu onálepkovali lidi, které potřebovali označit (podobně to dělají /neo-/marxisti). To se vždycky vezme skupina, z níž se vytvoří (třídní atd.) nepřítel. Následně se štvou lidi proti této skupině. Piráti jsou mimořádně nebezpeční.Poslanec Pirátů Profant plošně onálepkoval všecky poslance krom Pirátů. Všecky ostatní poslance nazval fašisty. To samé udělal mimochodem dnes pirátský europoslanec Peksa, který dnes označil za fašisty ODS. (Probíhá to médii, ODS se rozčiluje.) Podívejte, jak jsou Piráti už zoufalí, protože jim klesají preference. Ztratili jakékoli argumenty, nemají program. Jsou zoufalí z toho, jak se propadají v preferencích. Ve své nervozitě klesají na úplné dno, a tak oni sami začali označovat politickou konkurenci za fašisty. Berou to plošně, šmahem. Je to odporné. Jsem rád, že se takovým způsobem odhalili. Je vidět, že nemají žádný pozitivní program pro ČR. Jen chtějí ostatní onálepkovat, zvýšit daně na nemovitosti, chtějí přijmout migranty, euro. Teď jsou na nervy, že se jim preferenčně nedaří. Svědčí to o mimořádně nebezpečných tendencích v této straně. Odpověď je jednoduchá – přijďme k volbám demokraticky zabránit tomu, aby se vůbec Piráti mohli chopit moci.Aby to nedopadlo tak, že společnost zapomene na to, co doopravdy fašismus znamená, že tady taky byla nějaká druhá světová válka, genocida, holokaust… Takže dnes je tedy „fašista“ každý s opačným názorem?V případě Pirátů ty úvahy ani tak daleko nejdou, jak naznačujete. Myslím, že tendence zde jsou, o nichž mluvíte. Ale je to spíše dlouhodobější záležitost, kdy se nám tu latentním způsobem snaží lidé, zastávající probruselskou orientaci, tlačit ideu evropského superstátu vedeného Německem; snaží se přepsat historii, abychom si už nepřipomínali hrůzy druhé světové války.Těmto lidem jde o adoraci a vyzdvižení Německa. Neviděl bych to ale ve vyjadřování Pirátů, protože, jak je znám, je to velice primitivní a zoufalá argumentace. Viz výše. Kopají kolem sebe, do všech. Jsou takovou chcípající kobylou. Jen všem okolo nadávají. To mi připadá zoufalé.Telefonicky jsem se Profanta ptal, co bude, až se adopce bude řešit pro různě početné skupinky lidí žijící v polyamorii… Ondřej Profant se tvářil, že něco takového zní absurdně. Jenže před pár lety by za fantasticky vyhlížející byla považována otázka, zda by měly mít páry stejného pohlaví možnost adoptovat děti. Mimochodem sám tvrdí, že má přítelkyni…Já přítelkyni pana Profanta neznám, ani ho nesleduju, ani jeho soukromí. To mne nezajímá. Piráti se však neustále zajímají o soukromí druhých. Pirát Libavský ve Sněmovně měl na mikrofon veřejné narážky na můj dům. Obočí zdvihli i poslanci z hnutí ANO a dalších stran. Protože to tady bylo v 50. letech minulého století, že začaly mít veřejně činné osoby narážky na vaše soukromí a na váš soukromý majetek. Přitom soukromý dům či byt má celá řada lidí v České republice. Piráti jsou mimořádně nebezpečnou politickou stranou, už ukazují na majetky lidí, chtějí je zdaňovat, chtějí sdílení majetků, aut…Neomarxistická, neokomunistická tendence je mimořádně nebezpečná u Pirátů: sami nic moc nevlastní, jsou to lidé, kteří přišli k větším penězům až tím, že jsou poslanci. V podstatě nemají, oč by se opřeli. Předsedovi Pirátů Bartošovi se narodilo první dítě až před rokem. Doufám, že až teď bude třeba cítit, že bude chtít něco předat po sobě dále… Důkazem toho, jak si oni pletou pojmy s dojmy – je, že snad pochybují o inteligenci voličů… Jak si vůbec můžou troufat někoho nazývat fašistou jen proto, že má jiný názor, že prosazuje referendum a přímou demokracii? Vždyť lidé s takovými názory (pro referendum) jsou přece opakem fašismu. Kde je možnost referenda, tam přece není diktát diktátora… Už vážně motají jedno s druhým. Znovu říkám: odhalili se. Aspoň lidé teď vidí, co jsou [Piráti] zač…Pokud Piráti vyhrají, prosadí nepřechýlená ženská jména, sdílený majetek, fůry různých pohlaví…Jak budete v takovém prostředí s SPD manévrovat? Jaké vám zbydou šance?Samozřejmě občané musejí rozhodnout ve volbách. Pokud se moci chopí Piráti, tak to znamená, že si to značná část občanů přeje. Já ale věřím, že si většina občanů pirátský program nepřeje. Proto bych nepředjímal. Přijďme k volbám. Postavme se přijetí eura a neomarxistickým konceptům. Piráti přece navrhovali, aby se z občanek vymazalo, zda je osoba muž či žena. Nejenom, že my s tím nesouhlasíme. Podívejte, máme krizi. Lidi potřebují peníze. Přece potřebujeme nastartovat ekonomiku, aby se lidé měli lépe, a oni zatím řeší bůhvíco.Proč je pro Piráty vlastně tak podstatné, co je napsáno v občance, zda je někdo muž či žena, resp. proč si oni nepřejí, aby tam tato informace byla?Řeší blbosti. Jejich program je postaven na tom, že řeší marginální věci, místo aby řešili skutečně to, aby lidé měli více peněz, spravedlnosti a bezpečí, což prosazuje SPD. Podívejte, co navrhují Piráti: několik měsíců blokují návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Na druhou stranu chtějí projednat zákon na zrušení toho údaje v občance, zda jste muž či žena… Porovnejte si tyty rozdílné priority. K tomu není co dodat.Pane předsedo. Půjdete po volbách do koalice s nějakou stranou? Co třeba s Andrejem Babišem? ANO třeba zvítězí a Andrej Babiš vám koalici nabídne? Co uděláte?Budeme jednat se všemi stranami o prosazování programu SPD. Jednoznačně – musíme prosadit program SPD, jenž je dán černá na bílém. Budeme jednat se všem stranami, ochotnými jednat o prosazení našeho programu. Umím si představit jednání s ANO, neumím si představit, že premiérem bude Andrej Babiš, to si představit neumím. Vláda má teď důvěru 20 % obyvatel. Tzn. důvěra klesla na absolutní minimum. Tzn. pochopitelně, když byl někdo ve vládě a měl pokles důvěry z 50 % na 20 %, to pak přece nemá ani logiku, navíc to není v souladu s přáním voličů, aby Babiš pokračoval jako premiér.Czexit prosazuje kromě SPD i Trikolora a Volného Volný blok… Čím se SPD liší od uvedených stran?Program Volného bloku neznám, takže se k němu nemůžu vyjádřit. Neměl jsem možnost se s tím seznámit, protože poslanec Lubomír Volný má ve Sněmovně asi 50% účast. Všichni se můžou podívat na internet, na stránky Sněmovny. Když bere plný plat a nechodí do Sněmovny, tak logicky těžko lze vědět, co prosazuje. Tuším, že nepodal žádný návrh zákona, ani jeden neprosadil... Nevím, co prosazuje, krom toho, že někde mluví.Co se týká Trikolóry, pamatuju se, že Václav Klaus ml. říkal, že odmítá referendum. Tváří se tam v Trikolóře, že jsou euroskeptickou stranou, a přitom odmítají referendum. Je to slepá ulička. Jedinou možností je prosadit zákon o referendu, aby občané sami rozhodli. Já bych v referendu hlasoval pro vystoupení z EU. Z dlouhodobého hlediska – je to po všech stránkách jednoznačně plus pro životní úroveň občanů.Rád bych tu ještě připomněl, že SPD stejně jako naši partneři v evropské Vlastenecké frakci ENF (Le Penová, Salvini…) neprosazuje izolaci; tuto lež šíří Piráti, už mě ani nezaráží, jak neustále lžou. Prosazujeme 4 svobody – volný pohyb osob, peněz, zboží a služeb. Pracovat a studovat budou moci Češi v zahraničí i nadále, ale bez diktátu Bruselu, resp. na bázi spolupráce suverénních evropských zemí, jak to bylo před Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvou.Nevím, jak více komentovat Trikoloru. Tváří se sice, že jsou euroskeptiky, přitom jsou proti referendu. Hodně si protiřečí i tím, že nechtějí vystoupit z EU. Když jste členem EU, všechny členské státy podepsaly, že musí přijmout euro… Program Trikolóry si pořád v něčem protiřečí. Z mého pohledu to nemá systém.EU by to také mohla chápat tak, že každý, kdo chce vystoupit – je zrádce…Tomu už vůbec nerozumím. Oni se snaží za každou cenu udržet rozpadající se EU. EU se stejně dříve či později rozpadne, podobně jako eurozóna. Ani dnes krachujícím Řecku a Španělsku nechce nikdo půjčit. Aby se uměle udržela eurozóna, vydaly se evropské dluhopisy za stamiliardy korun, na které servilně kývl i Andrej Babiš. Zadlužil nás do roku 2057. Ručíme za země jako Španělsko, Itálie, které mají vyšší důchody než my. Je neuvěřitelné, co tu předvádí Andrej Babiš. Jestli jsme zrádci my? Co jiného mají říkat, když jim teče do bot a Evropská unie se rozpadá.Ministr Kulhánek říká, že máme mít pragmatické vztahy s RF. Vzorem nám mají být vztahy mezi RF a Polskem či Pobaltím. Mně je ale známo, že v Pobaltí se koncentruje cizí vojenská moc a vznikají tam centra ideologického působení. Umíte si představit něco podobného na našem území?Myslím, že nám pan Kulhánek dává trochu chybné příklady. Pobaltí a Polsko mají skutečně historicky – z jejich pohledu – negativní zkušenost s Ruskem, potažmo s SSSR. Oni ten pohled na Rusko mají historicky zabarvený. My máme s Ruskem zkušenost dobrou i negativní. Díky sovětským vojskům jsme byli osvobozeni, v roce 1968 zde sovětská vojska opravdu neměla co dělat. To je pro mě nepřijatelné, aby se u nás po Václavském náměstí projížděly cizí tanky, ať patří komukoliv.Zkušenosti tu jsou trošku jiné než v Pobaltí, Pobaltí bývalo částí SSSR. Podobně to bylo s částí Polska. Vývoj v ČSSR byl trochu odlišný. Naše vztahy bychom měli mít vyvážené, vzájemně výhodné, pragmatické… Měli bychom jít politikou jednání a spolupráce, nikoliv konfrontace. To si myslím, že je správný postoj, který bychom měli mít jako ČR. Navíc tu žádná cizí ideologická centra nechceme. Odmítáme přítomnost jakýchkoli cizích vojsk na území ČR, jedno zda vojska jsou ruská, americká anebo německá atd. atd. Na území ČR nemají co dělat žádní cizí vojáci.Blíží se výročí 21. srpna 1968. Toto datum je odnedávna dalším významným dnem v kalendáři, nikoli však takový 15. březen 1939. Když už tedy, tak proč taková disproporce? Proč se jednostranně připomíná sovětská okupace, která se ani nedá s nacistickou srovnat?Toto je trefná závěrečná otázka. Aby byl 15. březen připomínán jako významný den, to je návrh zákona z pera SPD, který leží ve Sněmovně. Ostatní strany jej odmítají projednat. Tím jsem vám odpověděl na vaši otázku. Když srovnáme počty obětí obou okupací, nacistická okupace, která začala 15.3., je v negativním smyslu významnější než rok 1968, čímž ale nechci zlehčovat rok 1968. Zatímco zákon k 21. 8. 1968 přistupuje jako k významnému dni, nečiní tak k 15. 3. Je to jasná disproporce a nevyváženost. V souvislosti s tímto budeme trvat na tom, aby se takto spatřoval i 15. 3. Tohle se opět nedostalo na program. Sněmovna funguje divně.Ještě slovem k Pirátům. Dnešní technologie dokáží chemicky i biologicky opravdu měnit pohlaví. Není rétorika Pirátů psychologickou přípravou obyvatelstva na naprosto jiný svět zítřka, aby se už nikdo příště nedivil?Není to obava. Je to realita. V médiích se hovoří, že děti do puberty, nejsou-li si jisty pohlavím, mohou brát medikamenty, které jim potlačily pubertu. To vše proto, aby získaly více času o sobě přemýšlet. Tohle jsou pro mě v podstatě pokusy na lidech a záležitost nepřijatelná. Tento vítr k nám vane z neomarxistické unie. Každý se narodil buď s pindíkem, nebo pipinkou, jako muž, nebo žena. Nevím, co se na tom řeší. Pohlaví jsou dvě.Mně je 49 let. Pirátští neomarxisté na mně nenechají nit suchou. Vyrostl jsem v normální rodině, maminka, tatínek, babička, dědeček. Nepřijde mi normální, když si dva homosexuálové adoptují v dětském domově 3letého chlapečka. Svůj názor měnit nebudu. Za to, že jsem byl vychován v normálním světě, je mi ještě nadáváno.Třeba svět zítřka nebude potřebovat ani ženy, ani muže, ale „bioroboty“…Pokud má někdo problém s pohlavní identitou, je to anomálie, měl by se poradit s lékařem, s psychiatrem… Máme v SPD mezi sebou i homosexuály a nic proti nim nemáme. Ať nám ale nikdo nepodsouvá, že je to norma, standard. Kdyby ano, lidské pokolení by vymřelo. Rozmnožování zajišťuje muž a žena. Mezi lidmi rozdíly nedělám. Nepřipadá mi ale normální, když Piráti zdraží jízdenku, protože nejsou peníze, načež ale dají prostředky na homosexualistický Prague Pride? Kdy dají peníze na podporu rodin s dětmi, na podporu rodin heterosexuálních?Pane předsedo, díky za rozhovor. Snad nám nadnárodní korporace nezničí svět klasické rodiny, tak jak jej známe z tisícileté historie…

https://cz.sputniknews.com/20210805/frajer-okamura-vstoupil-do-ringu-a-udelal-si-legraci-z-bartose-15398546.html

https://cz.sputniknews.com/20210814/po-diplomatech-evakuuje-cesko-z-afghanistanu-i-mistni-sily-ktere-pracovaly-na-velvyslanectvi-15493726.html

Adonis Adonis Konec znamenají prolhaní šmejdi jako Okamura...stačí si přečíst jeho knihy z nedávné doby....Okamura dobře ví, jak měnit názory podle společenských nálad a podle pitomosti svých podporovatelů. Ve jeho knize Umění vládnout existuje kapitola jménem Z ropy žijí ruští generálové a muslimští teroristé. Už to samo o sobě je na Okamuru dost silná káva. Ovšem tady je úryvek: „Ropa stojí za ekonomickým růstem Ruska v posledních letech. Nic proti, kdyby to znamenalo demokratizaci a pokles mezinárodního napětí. Posilování ekonomiky ovšem Rusové vnímají jinak – a nejen Putin,“ píše Okamura. „Rusové mají staletí pocit, že jsou vládci světa, a kdykoli posilují a bohatnou, posilují se i jejich velmocenské choutky. Od cara Petra Velikého se v hlavách většiny Rusů nic nezměnilo – Rusko je třetí Řím. Kupovat ruskou ropu a plyn znamená také financovat si nebezpečného nepřítele,“ napsal před pár lety Tomio Okamura. 29

marfušenka Pane Okamuro, držím palce a přeji nějakou slušnou koalici! 8

10

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

afghánistán, migrace, tomio okamura, spd, piráti