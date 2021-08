https://cz.sputniknews.com/20210815/ovcacek-pripomnel-zemanova-slova-o-protestu-proti-stazeni-vojsk-z-afghanistanu-15504993.html

Ovčáček připomněl Zemanova slova o protestu proti stažení vojsk z Afghánistánu

Ovčáček připomněl Zemanova slova o protestu proti stažení vojsk z Afghánistánu

Eskalující situace v Afghánistánu nenechává chladným celý svět. Tálibán* postupně obsadil velká města země, dnes vnikl i do hlavního města – Kábulu... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

Ovčáček dnes zveřejnil příspěvek na sociální síti, ve kterém citoval prezidenta Zemana, který pronesl daná slova v květnu tohoto roku.K Afghánistánu zveřejnil ale i další post, již poněkud kratšího rázu. „A nyní zatáhneme záclonky ve vlaku… a budeme se svorně tvářit, že jsme na vítězné cestě,“ napsal.Eskalující situaceSituace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování vojáků Spojenými státy, kteří se nacházeli v zemi 20 let. NATO tak po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov má za to, že Washington při misi nedosáhl svých cílů. Ministr také poznamenal, že terorismus nikam nezmizel. Teroristická organizace Islámský stát* a větve Al-Káidy* upevnily své pozice v zemi. Kromě toho výroba drog dosáhla nevídaného objemu – 90 procent světového objemu pochází z Afghánistánu, a pro boj s tím se nic nedělá. V roce 2020 podepsali Washington a zástupci Tálibánu* v Dauhá první mírovou dohodu po více než 18 letech války. Stanoví stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu do 14 měsíců a zahájení dialogu po výměně vězňů. Tyto rozhovory však zatím nepřekročily rámec několika úvodních schůzek.Situace v Afghánistánu se dynamicky rozvíjí: povstalecké hnutí Tálibán* den od dne rychle postupuje a ovládá již většinu země. Islamističtí bojovníci Tálibánu podle zpráv světových médií dokonce vešli do Kábulu i do prezidentského paláce v Kábulu.V souvislosti se situací v zemi se rozhodlo o evakuaci českých diplomatů, místních pracovníků ambasády a tlumočníků, kteří pomáhají české armádě. Tu zajistí česká vojenská letadla. Česká armáda může do Kábulu poslat buď transportní letouny CASA nebo dopravní stroje Airbus. Česká republika má v zemi dva diplomaty včetně velvyslance Jiřího Balouna.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

