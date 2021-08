https://cz.sputniknews.com/20210815/pratelstvi-neznamena-vzdy-ano-aneb-proc-gott-nikdy-neprijal-pozvani-do-show-jana-krause-15499403.html

Přátelství neznamená vždy „ano" aneb proč Karel Gott nikdy nepřijal pozvání do show Jana Krause

Přátelství neznamená vždy „ano“ aneb proč Karel Gott nikdy nepřijal pozvání do show Jana Krause

CNN Prima připomíná, že slavný moderátor, režisér, dramatik a herec Jan Kraus slaví 68. narozeniny. Ve svém populárním televizním pořadu na TV Prima Kraus... 15.08.2021

Publikace uvádí, že Karel Gott choval k Janu Krausovi celý život respekt, obdiv a úctu. Oba umělci měli vzájemně velmi dobré vztahy a společné přátele. V této souvislosti je v článku připomínán přílet bývalé Gottovy lásky Martiny Formanové se svým manželem, světoznámým režisérem Milošem Formanem.„Většina setkání s Martinou byla ve větší společnosti jejích a Milošových přátel: Jirky Lábuse, Oldřicha Kaisera, Ivany Chýlkové a Honzy Krause. Cítil jsem se s nimi opravdu skvěle a uvolněně. O smích bylo vždy postaráno,“ napsal Gott ve své knize Má cesta za štěstím.Souznění dvou celebrit po lidské stránce nezaručilo přítomnost Gotta v populární show.„V soukromí jsem se před Honzou Krausem uvolnit uměl, ale do jeho pořadu, byť jsem na něj koukal rád a dobře se při něm bavil, jsem pozvání nikdy nepřijal. Trošku mi vadilo, že sedí vyvýšeně, zatímco host je v sedačce dost zapadlý. Bral jsem ho s respektem. A potom... Nebyl jsem si jistý, zda bych měl tak bystré a pohotové reakce jako on,“ argumentoval svůj postoj legendární zpěvák.Současně Gott uznal, že svým „ne“ Krause mohl dokonce zklamat.Na konci července Sputnik psal o tom, že autobiografie Karla Gotta s názvem Má cesta za štěstím je v prodeji na pultech knihkupectví. Původní termíny se neustále přesouvaly, neboť Mistrova žena dodávala do publikace nové materiály, aby neochudila Gottovy příznivce.Karel Gott svoji autobiografii dokončil krátce před smrtí, pracoval na ní od roku 2002. Sama o sobě je kniha složená klasicky z textů a kapitol, je ovšem doplněna o velké množství fotografií a dalších materiálů. Ty mají zpěvákův život čtenářům ještě více přiblížit.Kniha měla být vydána již před časem. Vydání ale posouvala Ivana Gottová, neboť ta začala v jejich bydlišti (vila Bertramka) nacházet stále nové zajímavé materiály, o něž nechtěla ochudit příznivce. Další zpoždění pak vydání knihy způsobila epidemie nového koronaviru.„Karel mi před odchodem slíbil, že mi s knihou pomůže i z nebe. Myslím, že to dodržel. Cítila jsem, jak při dohledávání a vybírání zbylé části fotografií, tak při grafických úpravách knihy byl po celou dobu při mně. Stejně tak jsem ho vnímala, když jsem za něj musela dokončit některé nutné popisky k snímkům, které by se bez nich neobešly. Jak jsem ale už zmínila, většinu si jich ještě stihl zformulovat sám, což čtenáři jistě poznají díky jeho typickému humoru,” uvedla Ivana Gottová v rozhovoru ke knize na portálu Karla Gotta.

