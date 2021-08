https://cz.sputniknews.com/20210815/slovenska-vlada-pripravuje-evakuaci-z-afghanistanu-situace-podle-premiera-vyzaduje-rychlou-reakci-15504226.html

Slovenská vláda připravuje evakuaci z Afghánistánu. Situace podle premiéra vyžaduje rychlou reakci

Slovenská vláda připravuje evakuaci z Afghánistánu. Situace podle premiéra vyžaduje rychlou reakci

Slovenský premiér Eduard Heger společně s ministrem zahraničních věcí Ivanem Korčokem a ministrem obrany Jaroslavem Naděm informovali, že vláda připravuje... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

slovensko

afghánistán

evakuace

tálibán

zahraničí

eduard heger

jaroslav naď

ivan korčok

Na rychle se měnící situaci v Afghánistánu reagují i na Slovensku. Premiér Eduard Heger informoval na sociální síti, že je situace v Afghánistánu vážná a vláda tedy jedná. Uvedl, že oceňuje koordinaci resortů obrany a zahraničí a dodal, že společně připravují vyslání slovenského speciálu do Afghánistánu.Příspěvek na Facebooku zveřejnil také ministr obrany Jaroslav Naď. „Naší primární úlohou bude bezpečná evakuace občanů SR nacházejících se v Afghánistánu, Afghánců spolupracujících s orgány SR a případnou zbývající kapacitu poskytneme spojencům v rámci EU a NATO,“ uvedl.Ministr zahraničí Ivan Korčok o této věci také informoval a uvedl, že o dalších podrobnostech budou průběžně informovat především s ohledem na bezpečnost.Nutno podotknout, že evakuaci českých diplomatů, místních pracovníků ambasády a tlumočníků, kteří pomáhají české armádě, zajistí česká vojenská letadla. Česká armáda může do Kábulu poslat buď transportní letouny CASA nebo dopravní stroje Airbus. Česká republika má v zemi dva diplomaty včetně velvyslance Jiřího Balouna.Včera ministr zahraničí Jakub Kulhánek rozhodl o evakuaci diplomatů z české ambasády. Navíc Česká republika slíbila pomoc i místním zaměstnancům velvyslanectví a tlumočníkům české armády, kteří o to požádali.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se dynamicky rozvíjí: povstalecké hnutí Tálibán* den od dne rychle postupuje a ovládá již většinu země. Islamističtí bojovníci Tálibánu podle zpráv světových médií dokonce vešli do Kábulu i do prezidentského paláce v Kábulu.V sobotu se konalo mimořádné jednání krizového štábu ministerstva zahraničních věcí. Šéf resortu na základě informací od spojenců a po doporučení Balouna rozhodl o evakuaci ambasády.Situací v Afghánistánu se v sobotu večer zabývala i Bezpečnostní rada státu. Po skončení zasedání jeho účastníci vydali tiskovou zprávu, ve které slíbili zajistit pomoc diplomatům stejně jako afghánským pracovníkům české ambasády a jejich rodinám. Kulhánek se obává, že těmto Afgháncům od Tálibánu hrozí mučení a smrt.

