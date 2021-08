https://cz.sputniknews.com/20210815/su-57-ceka-modernizace-jak-se-ruska-stihacka-nauci-dale-letat-a-pracovat-za-zady-dronu-15499707.html

Su-57 čeká modernizace. Jak se ruská stíhačka naučí dále létat a pracovat za „zády" dronů

Su-57 čeká modernizace. Jak se ruská stíhačka naučí dále létat a pracovat za „zády“ dronů

Zřejmě nejperspektivnější ruské vojenské letadlo posledních let získá novou avioniku (a nejen ji), bude nebezpečnější pro potenciální soupeře a přátelštější... 15.08.2021

Výroba modernizované varianty stíhačky páté generace Su-57 má být zahájena v roce 2025.Ruské vojenské letectvo již dostává tyto stroje od roku 2020, první smlouva stanoví dodávku 76 letounů. Proč tedy začne modernizace tak brzy?Jde o to, že modernizace byla plánována již před schválením základní verze. Projekt vývoje PAK FA (Perspektivního leteckého systému frontového letectva Su-57) měl původně dvě etapy.První etapa, s modernizovaným motorem letadel čtvrté generace AL-41F1 (výrobek 117), výkonným a zajišťujícím veškeré kapacity letadla páté generace, ale fakticky používajícím technologie 1980-2000 let.S tímto motorem dokáže Su-57 realizovat jednu ze základních vlastností letadel páté generace - schopnost létat nadzvukovou rychlostí bez zapnutí režimu přídavného spalování motorů, tedy nadzvukovou cestovní rychlostí. Proč je to důležité?Nadzvuková cestovní rychlost - proč je to důležité?Jde o to, že všechny letouny čtvrté a dřívějších generací dokáží létat nadzvukovou rychlostí pouze s přídavným spalováním motoru.Moderní proudové motory dosahují maximálního výkonu, ale spotřebují maximum paliva. Dosah jakéhokoli nadzvukového letadla při nadzvukové rychlosti se může několikanásobně lišit od doletu při cestovní podzvukové rychlosti, což je problém (který je však řešitelný).Přídavné spalování zkracuje dolet. Přestože „oficiální“ dolet činí několik tisíc kilometrů, dokáže letoun zasáhnout cíl vzdálený maximálně 500-700 kilometrů. Problém se dá překonat instalací nejmodernějšího motoru, který umožní urazit nadzvukovou rychlostí 1000 kilometrů i víc.Nadzvuková cestovní rychlost poskytuje letadlu ještě zkrácení času letu v prostoru protivzdušné obrany, kterou dokáže překonat na cestě k hlavnímu cíli. Má to velký význam při letu do hloubky obrany nepřítele. Tím spíš, že letadla páté generace jsou vždy multifunkční, to znamená, že se musí stejně efektivně účastnit jak vzdušných bojů, tak útočných misí.V druhé etapě vývoje Su-57 se plánovalo vybavit ho maximálně dokonalým motorem, který umožní uplatnit celý potenciál tohoto stroje. Účinnější nadzvuk než má AL-41F1, cestovní nadzvuk, to je hlavní plus nového motoru.Nový motor pro Su-57, výrobek 30, začali vyvíjet v Rusku po roce 2000 a často mu říkají motor druhé etapy. V červnu 2015 byl vyvinut technický projekt nového motoru a zahájena jeho montáž, 5. prosince 2017 byl nový motor poprvé otestován na zkušebním Su-57. Konstruktéři motoru říkají, že výrobek 30 je naprosto nový dvouproudový motor, v němž byly realizovány všechny moderní trendy konstrukce motorů. Je to nejnovější digitální řídící systém, nové materiály, nová konstrukce. To vše má zajistit modernizovanému Su-57 maximálně vysoké letové charakteristiky, dálku, rychlost, úspornost letu, dlouhou dobu provozu.Chytrá kabina a brýle virtuální realityKromě motoru získá Su-57 také modernizovanou avioniku, zařízení kabiny, přístroje zaměřovacího a navigačního systému. Za 11 let, které uplynuly od prvního letu Su-57, udělala elektronika další skok v rozvoji, některé druhy komponentů se zmenšily, značně se zlepšilo programové zabezpečení.Ke skutečné revoluci došlo ve sféře počítačového vidění a doplněné reálnosti. Tyto technologie již nejsou exotikou pro výstavy a prezentace, ale mohou být použity na reálných bojových vzorcích zbraní.Přičemž nejde jenom o nasazení v boji, mohou také značně zkrátit čas a úsilí, například na obsluhu letadla před letem nebo na pravidelné a servisní práce. Není tajemstvím, že obsluha před letem moderního letounu vyžaduje desítky hodin práce pozemního personálu a že jedním z úkolů moderních technologií je urychlení a usnadnění příprav letadla ke startu.V budoucnu je celkem reálná situace, kdy technik bude mít brýle virtuálního vidění, v nichž se reálné zobrazení letadla spojuje s instrukcemi a grafikou ukazující to, co je skryté pod pláštěm. Aby technik získal tyto informace, potřebuje letadlo příslušný systém snímačů, které vysílají všechny informace do informačních sítí letounu v digitální podobě. Doufejme, že modernizovaný Su-57 to všechno bude umět.Kabina nového Su-57 bude ještě „chytřejší” a „průhlednější”. Tatáž doplněná reálnost má vysílat na čelní sklo letadla, a také například na sklo přilby pilota, veškeré informace o situaci ve vzduchu. Tyto informace mohou přicházet z několika radarů Su-57. Připomínáme, že Su-57 je vybaven nejen hlavním čelním radarem s fázovanou mřížkou antény, ale také bočními radary, radary v přední části křídel a radarem v ocase.Letoun je navíc vybaven optickým elektronickým systémem pro sledování situace ve vzduchu, a také dokáže získat informace od jiných letadel a pozemních služeb.Již dnes je reálná taková situace, kdy letoun „pozná“ cíle, které zatím nedokáže sám vizuálně sledovat. Vývoj těchto moderních kapacit spočívá také v zasazení úderu cíli, který vidí jiný letoun, podle zaměřovacích údajů jiného stroje, nebo dokonce lodě, nebo radaru na zemi.Práce s bezpilotními strojiMyslím, že nové palubní zařízení Su-57 zahrne také možnost použití letadla v boji spolu s těžkými drony typu S-70 Ochotnik. Díky tomu dokáží letky stíhaček a těžkých dronů kontrolovat prostor několika tisíc kilometrů. Je pravda, že by měla být zajištěna výměna informací i určení cíle oběma směry. Nový Su-57 musí být schopen pracovat za „zády“ dronů, což je naléhavá nutnost. A, což je neméně důležité, řídit je. Tím spíše, že se od roku 2024 očekává spuštění sériové výroby těžkých útočných dronů a jejich předání ruskému vojenskému letectvu.Kromě motoru a kabiny získá letadlo nové pohony řídících povrchů. Hydraulické systémy budou nahrazeny elektrickým pohonem, což sníží viditelnost letadla pro radary, zvýší schopnost manévrování a spolehlivost.Takové budou hlavní prvky modernizace letadla páté generace Su-57, které mu zajistí značné zvýšení bojových a informačních kapacit. Může se to stát vážným argumentem ve sporech o převaze ve vzduchu.

Adonis Adonis Ruská klasika...první generace ještě není hotová a hned první sériový kousek spadl , ale rusák už má nakreslenou další variantu, snad se udrží ve vzduchu déle...😀😀 27

bancafe To to letadlo potřebovalo, takže bude asi nej.. F 35 dovede letět jen kousek rychleji než 800 km/ hod, aby se ji nesloupla ochranná vrstva. 3

