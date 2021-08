https://cz.sputniknews.com/20210815/talibove-dobyli-dzalalabad-afghanske-vlade-zbyva-z-velkych-mest-jen-kabul-15494738.html

Tálibové dobyli Džálálábád. Afghánské vládě zbývá z velkých měst jen Kábul

Tálibové dobyli Džálálábád. Afghánské vládě zbývá z velkých měst jen Kábul

Bojovníci hnutí Tálibán* dobyli město Džálálábád, uvádí agentura Associated Press s odkazem na informace poslance Abrarully Murada za provincii Nangarhár. 15.08.2021, Sputnik Česká republika

Tálibové obsadili všechny důležité body včetně policejní stanice.Toto město společně s Kábulem bylo do poslední chvíle jedním ze dvou velkých měst, která měla pod kontrolou vláda. Místní obyvatel řekl agentuře France Press, že tálibové obsadili Džálálábád bez boje.K vyostření situace v zemi dochází v souvislosti s odsunem amerických vojsk, o němž v Rusku prohlásili, že je to přiznání neúspěchu mise USA.Evakuace velvyslanectví v AfghánistánuJiž včera jsme psali o tom, že ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek po jednání krizového štábu prohlásil, že Česká republika bude evakuovat české diplomaty z velvyslanectví v Kábulu na letiště. Rovněž mají být evakuovány i místní síly pracující na kábulském velvyslanectví.Informace o této evakuaci jsou k dispozici v tiskové zprávě vlády. Česká republika přemístí i tlumočníky, kteří pomáhali české armádě a kteří o to požádali.Evakuační lety budou probíhat v několika nejbližších dnech. „Vzhledem k vyostřené bezpečnostní situaci v Afghánistánu a obrovské hrozbě pro naše spolupracovníky není možné komentovat do ukončení operace další detaily,“ uvádí se ve zprávě.S eskalující situací v Afghánistánu byli evakuováni čeští diplomaté z kábulské ambasády na tamní mezinárodní letiště. Toto rozhodnutí českého ministerstva zahraničí není ve světě žádnou výjimkou: situace v Afghánistánu se v posledních týdnech radikálně mění, západní země evakuují své občany a omezují činnost ambasád.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Vítězslav Bilko Žoldáci USA a s nimi spříznění mopslíci vyhráli několik bitev, ale Afgánci /Talibové pokud chcete/ vyhráli válku. Kde zůstaly ty kecy, že v Afgánistánu se bojuje za Prahu, po stažení žoldáků snad postavíme obrannou linii kolem Prahy? 4

Vítězslav Bilko Budeme rádi, pokud "milosrdní"Talibové umožní klidný úprk cizích žoldáků a nevystaví je ostřelování na letišti. 4

afghánistán

