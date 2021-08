https://cz.sputniknews.com/20210815/televizni-projekt-meghan-markleove-a-kate-middletonove-podle-jisteho-zdroje-o-nem-zeny-mluvi-15499222.html

Televizní projekt Meghan Markleové a Kate Middletonové? Podle jistého zdroje o něm ženy mluví

Televizní projekt Meghan Markleové a Kate Middletonové? Podle jistého zdroje o něm ženy mluví

Vztahy mezi vévody ze Sussexu a zbytkem královské rodiny není stále ideální. Pokud se ale údajná nová spolupráce Kate Middletonové a Meghan Markleové... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

V případě královských švagrových nepůjde o sdílení dojmů u sledování seriálu Koruna (The Crown), ale jak uvádí Us Weekly, mohly by se spojit pro nový seriál.Zdroj magazínu tvrdí, že obě ženy, které se ocitly mezi napjatými palácovými vztahy, „spolu ve skutečnosti vycházejí velmi dobře a jsou v kontaktu častěji“. Markleová údajně s Middletonovou hovořila o společné práci na dokumentu Netflixu, který by se zaměřil právě na Kate, konkrétně na její charitativní činnost. Zdroj dále uvedl, že „Kate to velmi lichotí a je to mezi nimi velmi pozitivní“.Od narození dcery Lilibet Meghan a Harryho na začátku června se proslýchá, že se Kate snaží Meghan podat olivovou ratolest, i když jejich manželé stále zažívají jisté bratrské neshody.Projekt Netflixu by nebyl bez precedentu: V září loňského roku Meghan a princ Harry podepsali smlouvu s Netflixem na výrobu „inspirativních rodinných pořadů“. Uvádělo se, že kalifornský pár „usiluje o smlouvu v hodnotě kolem 100 milionů dolarů“. (V polovině prosince pár podepsal také smlouvu se společností Spotify, o níž se proslýchá, že má hodnotu 25 milionů dolarů).Chystané seriályMezi první dva programy Netflixu připravované pod hlavičkou Meghanina a Harryho Archewell Productions patří dokumentární seriál o Invictus Games, atletické soutěži pro zraněné veterány, kterou Harry založil v roce 2014, a animovaný seriál Pearl o dvanáctileté dívce, která nachází inspiraci u slavných žen v historii. Projekt Invictus budou režírovat Orlando von Einsiedel a Joanna Natasegaraová, jejichž předchozí práce zahrnuje celovečerní film Virunga a Oscarem oceněný krátký dokument Bílé přilby. Mezi producenty filmu Pearl patří Liz Garbusová, režisérka filmu What Happened, Miss Simone? a spolurežisérka filmu Farm: Angola, USA, a David Furnish, filmový producent.Vztahy mezi princem Harrym a Meghan Markleovou a zbytkem rodiny se údajně zhoršily po jejich kontroverzním rozhodnutí opustit královský život a údajně se ještě zhoršily poté, co dvojice poskytla rozhovor, v němž hovořili o svém životě uvnitř paláce a vznesli několik obvinění proti královské rodině.

