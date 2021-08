https://cz.sputniknews.com/20210815/usa-evakuuji-sve-velvyslanectvi-taliban-se-blizi-k-hlavnimu-mestu-afghanistanu-15494904.html

USA evakuují své velvyslanectví. Tálibán se blíží k hlavnímu městu Afghánistánu

USA zahájily evakuaci zaměstnanců své ambasády v Kábulu z Afghánistánu. Informuje o tom Reuters s odkazem na zdroj, který požádal o anonymitu. 15.08.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes je evakuována menší skupina lidí, většina je také připravena odjet…. Velvyslanectví i nadále pracuje,“ řekl.Televize CBS sdělila 14. srpna s odkazem na zdroje v bezpečnostních službách a diplomatických kruzích, že většina zaměstnanců diplomatické mise s výjimkou klíčových pracovníků má být evakuována do 36 hodin. Podle jejich slov do konce měsíce opustí Afghánistán všichni američtí diplomaté. Zdroj CBS z amerického ministerstva obrany učinil předpoklad, že Tálibán* může dobýt Kábul „za několik dní“.Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price učinil 12. srpna prohlášení, že USA se chystají do značné míry snížit počet zaměstnanců svého velvyslanectví v Kábulu. „Naše velvyslanectví bude i nadále otevřené, naše diplomatická mise se zachová,“ slíbil. Dva dny nato dostali zaměstnanci ambasády rozkaz, aby zničili všechny tajné dokumenty a předměty, na kterých je zobrazena vlajka USA nebo loga amerických úřadů, poněvadž „mohou být použity pro jiné účely v propagačních cílech“.Kvůli posílení pozice tálibů v Afghánistánu začaly různé země uzavírat své ambasády a konzuláty v této zemi. Uzavřít své velvyslanectví chce Norsko a Dánsko, Německo sníží počet zaměstnanců kábulské ambasády na „absolutní minimum“.Omezení diplomatické přítomnosti v Afghánistánu hlásila rovněž britská vláda. Noviny The Times informovaly 14. srpna s odkazem na vysoké zdroje v britské vládě, že Londýn hodlá evakuovat velvyslance a další diplomaty z Kábulu. The Telegraph napsal, že původně předpokládali, že velvyslanectví může být za účelem bezpečnosti přemístěno na kábulské letiště, ale kvůli rychlému útoku Tálibánu*bylo třeba plány změnit.V neděli ráno oznámily afghánské úřady a zástupci Tálibánu*, že tálibové obsadili bez boje Džalálábád, hlavní město provincie Nangarhár. Bylo to poslední velké město na východě země kromě Kábulu, který kontroluje oficiální vláda. Předtím dobyl Tálibán* celý afghánský sever.V této souvislosti americký prezident Joe Biden prohlásil, že přesune a nasadí 5 tisíc amerických vojáků za účelem „organizovaného a bezpečného“ snižování počtu členů amerického a spojeneckého personálu v Afghánistánu. Varoval rovněž Tálibán*, že bude následovat „rozhodná reakce,“ pokud budou Američané vystaveni nebezpečí.*Teroristická organizace zakázaná v RF

