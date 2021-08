Vědci zjistili, jaký vliv má meditace na funkci mozku. Rozhodně vás to překvapí!

https://cz.sputniknews.com/20210815/vedci-zjistili-jaky-vliv-ma-meditace-na-funkci-mozku-rozhodne-vas-to-prekvapi-15493962.html

Pravidelná meditace může pomoci zrychlit fungování mozku a zlepšit pozornost. K takovým výsledkům přišli vědci z Binghamton University v USA, který byl... 15.08.2021, Sputnik Česká republika

Výzkum byl proveden mezi studenty ve věku do 20 let, kteří praktikovali meditaci během dvou měsíců. Vědci přišli k závěru, že meditace umožnila studentům rychleji přepínat mozek z jednoho stavu do druhého, konkrétně - soustředění se na okolní svět a také na úlohy, které vyžadují zvýšenou pozornost.Na začátku a na konci experimentu účastníci podstoupili magnetickou rezonanci mozku. Na základě výsledků vědci zjistili, že studenti, kteří se zabývali meditací, se mohli lépe soustředit na důležité věci, a také si lépe pamatují studijní materiály.Vědci zmínili, že v budoucnu by chtěli provést podobný experiment i na skupině lidí v pokročilém věku.Alzheimerova choroba a konzumace ovoce a zeleninyNový vědecký výzkum ukázal, že lidé, kteří konzumovali nevelké porce žlutého a oranžového ovoce a zeleniny, byli vystaveni o 20 procent nižšímu riziku vzniku demence a Alzheimerovy choroby. Ovoce a zelenina těchto barev totiž obsahuje živiny, takzvané flavony, které stimulují funkci mozku. Výsledky výzkumu byly uveřejněny v časopise Neurology.Během výzkumu vědci analyzovali stravování a subjektivní hodnocení poklesu kognitivních schopností přibližně u 77 000 dospělých Američanů. Účastníci byli pod dohledem 20 let. Na začátku výzkumu byl průměrný věk mužů 51 let a u žen 48.

