Andrea Pomeje vyrazila do Chorvatska. Tamní lidi dráždí svým tělem

Andrea Pomeje vyrazila do Chorvatska. Tamní lidi dráždí svým tělem

Na nových fotkách, které Andrea zveřejnila na Instagramu, je vidět, že Chorvati nám mají co závidět. Andrea totiž zveřejnila snímek v moři v rudých dvoudílných plavkách a ukázala, že ve svých 33 letech má postavičku jako lusk.Podle toho také vypadaly reakce jejích sledujících. „Bože, ty jsi tak krásná,“ vzkázala jí jedna uživatelka. A další se vzápětí přidala. „Prostě nádherná ženská.“„Na tebe bych mohl koukat pořád. Jsi prostě anděl,“ zazněl kompliment od jejího fanouška.Ačkoliv to mohlo vypadat podle tohoto snímku, že Andrea vyrazila do Chorvatska na dovolenou, nebylo tomu tak. Jak přiznala, do této země vyrazila totiž kvůli svým 4 vystoupením. Podle jejích slov to byl „neskutečný maraton“, ale zřejmě si těchto několik náročných dnů opravdu užila.Andrea PomejeAndrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorka.Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.

