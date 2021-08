https://cz.sputniknews.com/20210816/biden-usa-byly-pripraveny-na-rychly-kolaps-v-afghanistanu-ke-kteremu-nyni-dochazi-15515195.html

Biden uvedl, že USA dosáhly cíle operace v Afghánistánu. Rozhodnutí stáhnout vojáky nelituje

Joe Biden se v pondělí vrátil do Washingtonu ze svého venkovského sídla v Camp Davidu. Ve svém dnešním projevu promluvil k národu ohledně situace v... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Cílem operace Spojených států v Afghánistánu bylo zabránit teroristickému útoku na USA, uvedl a dodal, že se tento cíl povedlo splnit. Dodal, že USA mohou provádět protiteroristické operace v Afghánistánu i bez přítomnosti v zemi. Řekl, že cílem USA v Afghánistánu bylo dopadnout ty, kdo provedli útoky z 11. září, a zajistit, aby Al-Káida* nemohla Afghánistán využít k budoucím útokům. „Dokázali jsme to,“ řekl Biden.Dodal, že on a jeho národní bezpečnostní tým situaci v Afghánistánu pozorně sledují. Řekl, že USA byly připraveny na rychlý kolaps v Afghánistánu, který nyní probíhá.Pakliže by odmítli jako země stažení vojáků z Afghánistánu, znamenalo by to eskalaci konfliktu, který by si vyžádal dalších tisíce vojáků. Podle amerického prezidenta by neměla americká armáda umírat ve válce, kterou afghánské síly nechtějí.„Američtí vojáci nebudou a neměli by bojovat ve válce, kterou nevedou sami Afghánci,“ konstatoval. Řekl, že stále věří, že jeho rozhodnutí stáhnout americké vojáky z Afghánistánu je správné. Za svou desetiletou politickou kariéru se prý naučil, že „nikdy není vhodná doba na stažení vojáků“.Vůle k vítězstvíUvedl, že Spojené státy poskytly afghánským jednotkám vše, co potřebovaly, ale nedokázaly jim dát vůli k vítězství. Podle jeho slov se nedokázali afghánští představitelé sjednotit z hlediska politiky, nedokázali vyjednávat a lhali o své připravenosti bojovat. Uvedl, že USA budou i nadále podporovat afghánský lid, regionální diplomacii i se zasazovat o lidská práva. Americký prezident Joe Biden prohlásil, že Rusko a Čína mají zájem na tom, aby Washington do Afghánistánu donekonečna „cpal“ finanční prostředky. „A naši skuteční strategičtí rivalové Čína a Rusko by nejraději viděli, kdyby USA pokračovaly v pumpování miliard dolarů a prostředků... do stabilizace Afghánistánu na neurčito,“ řekl.Biden konstatoval, že Spojené státy odpoví rychle a silou na jakékoliv pokusy Tálibánu* o útok, ten to podle jeho slov ví. V souvislosti s aktuálními událostmi v Afghánistánu Biden řekl, že je z vývoje událostí zarmoucen, ale rozhodnutí stáhnout vojáky nelituje.„Jsem hluboce zarmoucen tím, čeho jsme dnes svědky. Svého rozhodnutí ukončit zapojení USA do války v Afghánistánu však nelituji,“ zdůraznil Biden.Zmiňme, že bývalý americký prezident Donald Trump prohlásil, že pro současnou hlavu státu Joeho Bidena nastal čas, aby rezignoval kvůli tomu, co se stalo v Afghánistánu.V neděli Trump vývoj událostí v Afghánistánu označil za jednu z největších porážek USA v posledních desetiletích. V novém prohlášení také uvalil na novou vládu odpovědnost za šíření covidu-19, kritickou situaci na jižní hranici USA, ztrátu energetické nezávislosti a podkopanou ekonomiku země.Postup Tálibánu*Situace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán* zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití“. V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Talibánu* Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.Situace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování vojáků Spojenými státy, kteří se nacházeli v zemi 20 let. NATO tak po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Ondra Tykal On je fakt Mimoň.... Dostali jsme napráskáno ale dosáhli jsme... Čeho že? Cílů? No, jestli byl cíl roz. ebat střední Asii, tak se to povedlo. 3

provlada Takže totální prohra, absolutní zesměšnění a zoufalý úprk do posledních vrtulníků byly předem promyšleně naplánovány. 3

