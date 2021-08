https://cz.sputniknews.com/20210816/bylinkar-prozradil-pri-kterych-chorobach-pomuze-hermanek-15500086.html

Bylinkář prozradil, při kterých chorobách pomůže heřmánek

Heřmánek lékařský obsahuje látku chamazulén, díky níž má řadu léčivých vlastností. V rozhovoru pro televizi Zvezda o tom promluvil profesionální bylinkář a... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-16T09:11+0200

2021-08-16T09:11+0200

2021-08-16T09:11+0200

zdraví

zdraví

čaj

Rovněž sdělil, že heřmánek lékařský příznivě působí na slinivku břišní, také je často předepisován v případě různých chorob trávicího ústrojí, onemocnění ledvin a průdušek. Bylinkář zároveň zdůraznil, že v těchto případech pomáhá pouze jeden druh heřmánku.„Co se týče slinivky břišní, například při hepatitidě, ano, heřmánek zmírní křeče, bolest, zánět, to vše je pro slinivku břišní užitečné. A má rovněž žlučopudný účinek. Stimuluje vylučování pankreatické šťávy, což je také důležité. Je to vcelku taková žaludeční a střevní rostlina, kterou nejčastěji ordinují při různých křečích, kataru žaludku. Týká se to zánětu žaludku, slinivky břišní, žaludečních vředů a vředů dvanácterníku, občas také onemocnění ledvin nebo průdušek. Má protizánětlivý účinek díky éterickým olejům, a především díky unikátnímu chamazulénu. Ten se však nachází pouze v jednom druhu, a to heřmánku lékařském. Ostatní druhy, které u nás rostou, se mu prostě podobají,“ podělil se odborník o své znalosti.

https://cz.sputniknews.com/20210815/z-testovin-a-chleba-neztloustnete-vedci-vyvratili-jeden-z-nejpopularnejsich-mytu-o-hubnuti-15497618.html

Červenáček Autor jako na smrt zapomněl, jak je heřmánek silný a univerzální v boji proti tumorům. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Kraken007 Ty od doktorů tady máme od rána už dvě. a co vědci? Žádný na skladě? Co budu celý den dělat? Bez vědců ani ránu.. 0

