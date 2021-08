https://cz.sputniknews.com/20210816/federalni-sluzba-bezpecnosti-rf-uvedla-jak-japonsti-vojaci-testovali-biologicke-zbrane-na-lidech-15509636.html

Federální služba bezpečnosti RF uvedla, jak japonští vojáci testovali biologické zbraně na lidech

Bývalé velení Kuantungské armády nepokládalo zkoušky biologických zbraní na živých lidech za zločin proti lidskosti, vysvětlovalo to tím, že žádná mezinárodní... 16.08.2021

Vyplývá to z dokumentů, jež poprvé odtajnila Federální služba bezpečnosti Ruské federace (FSB).Mezi archívními spisy, včetně zabavených za války, se kterými se seznámil Sputnik, je záznam jednoho z výslechů posledního hlavního velitele Kuantungské armády Otoza Jamady, které proběhly v letech 1947 a 1949 během příprav a v době Chabarovského procesu. Přičemž dřívější záznamy byly zveřejněny poprvé. Je zajímavé, jak se měnil postoj bývalého hlavního velitele pod vlivem svědeckých výpovědí jiných japonských válečných zajatců, od naprosté zapomnětlivosti až po přiznání spáchání zločinů.Jamada u výslechu přiznal, že jako hlavní velitel věděl o pokusech na živých lidech, které konali japonští vojáci, že to byly zkoušky bakteriologických zbraní vyvinutých speciálními oddíly 731 a 100 Kuantungské armády, jež byly určeny pro válku s SSSR, Čínou, USA a Velku Británií.„Osobně mám za to, že pokusy na živých lidech za účelem vyhodnocení účinnosti bakteriálních válečných prostředků nejsou zločinem proti lidstvu, poněvadž v mezinárodních zákonech není nic o zákazu podobných věcí,“ řekl Jamada.Cynicky vysvětlil účelnost pokusů na živých lidech. „Bez toho nebylo možné zjistit účinnost toho nebo jiného druhu bakterií,“ vysvětlil Jamada.Jamada řekl, že pokusy na živých lidech, Číňanech, Korejcích, sovětských občanech, povolil jeho předchůdce na postu hlavního velitele Kuantungské armády, generál Yoshiziro Umezu, a schválil to japonský vojenský ministr.„Za pokusy na živých lidech podle mého názoru odpovídají velitelé oddílů 731 a 100, velení Centrální vojenské mise a Kuantungského četnictva, ale poněvadž se tyto pokusy konaly za mého pobytu ve funkci hlavního velitele Kuantungské armády, považuji se také za viníka. Když se to podle sovětských zákonů považuje za zločin, jsem připraven na příslušný trest,“ dodal Jamada.27. září 1940 byl v Berlíně podepsán Pakt tří velmocí, který zakotvil sestavení jádra agresivních států. Tokio bylo spojencem Berlína. 13. dubna 1941 v Moskvě podepsaná smlouva o vzájemné neutralitě mezi SSSR a Japonskem umožnila zachovat na jistou dobu bezpečnost východních hranic SSSR, nezměnil se však celkový poměr sil.V letech války bylo Japonsko spojencem hitlerovského Německa a nevzdalo se plánu války proti SSSR. Všemi svými akcemi cílevědomě porušovalo dohody o neutralitě dosažené se Sovětským svazem, připravovalo plán válečných akcí a podnikalo pravidelné diverze vůči SSSR.Japonské vládnoucí kruhy a tajné služby se připravovaly na válku proti SSSR a dalším státům, přičemž velké naděje vkládaly do použití bakteriologických zbraní, které vyvíjely, zkoušely a zdokonalovaly. Japonští militaristé je považovali za prostředek, který má sehrát div ne rozhodující úlohu v boji s nepřítelem. Vývoj bakteriologických zbraní a jejich zkoušky, včetně těch na živých lidech, se konaly speciálními oddíly 731 a 100 Kuantungské armády.V oddílech 731 a 100 se konaly pokusy s nakažením lidí bakteriemi moru, antraxu, cholery, tyfu a plynaté sněti. Většina nakažených zemřela po hrozných bolestech. Ti, kdo se uzdravili, byli znovu podrobeni pokusům, a nakonec také umrtveni. Živým lidem vyoperovali vnitřní orgány, aby se podívali, jak se infekce šíří tělem. Japonští vojáci konali také další nelidské pokusy na lidech, jež vždy způsobily jejich smrt.Příslušníci oddílu 731 vzpomínali, že za dobu jeho existence zemřelo v laboratořích až tři tisíce lidí, se kterými prováděli kruté pokusy. Podle jiných odhadů dosáhl počet obětí 10 tisíc lidí. 8. srpna 1945 vyhlásil SSSR s ohledem na spojenectví Japonska s Německem válku Japonsku. Měl přitom nepopiratelné důkazy vývoje v této zemi bakteriologických zbraní. Příští den začala Dálněvýchodní kampaň sovětských vojsk skládající se ze tří operací, Mandžuské strategické útočné, Jihosachalinské útočné a Kurilské výsadkové.Zapojení Sovětského svazu do války a porážka Kuantungské armády měly za následek bezpodmínečnou kapitulaci Japonska. 15. srpna ji oznámil císař Hirohito v projevu k japonskému národu, 16. srpna rozkázal hlavní velitel Kuantungské armády Otozo Jamada svým vojákům, aby se vzdali.2. září 1945 podepsala japonská vláda Akt kapitulace, což znamenalo konec 2. světové války.Poslední tečkou za skončením 2. světové války byl Chabarovský proces. 25. až 30. prosince 1949 vznesl válečný tribunál Přímořského vojenského okruhu obžalobu proti japonským vojákům za vývoj a použití bakteriologických zbraní.Hlavním obžalovaným byl Jamada. Tribunál zjistil, že řídil zločinnou činnost jemu podřízených oddílů 731 a 100 na přípravu bakteriologické války, že povzbuzoval bestiální vraždy tisíců lidí v těchto oddílech během všemožných pokusů s bakteriologickými zbraněmi. Jamada podnikal opatření, aby oddíly 731 a 100 byly plně připraveny na bakteriologickou válku a aby jejich příslušníci zabezpečili Kuantungskou armádu bakteriologickými zbraněmi. Jamada byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody, což v té době byl nejvyšší trest v SSSR.Náčelník oddílu 731, mikrobiolog, generálporučík Širó Išii se trestu vyhnul. V roce 1945 ho ukryli Američané, později pracoval jak v Japonsku, tak v USA. Zemřel v roce 1959 v Japonsku.

Simo Häyhä Hlavní podíl mají na porážce Japonska USA. Útok SSSR byl jenom symbolická záležitost, protože kuantungska armáda už byla stejně odříznutá od Japonská, takže by proti spojenecké invazi na Japonské ostrovy nemohla nijak výrazně zasáhnout. 1

Simo Häyhä USA dokázali bojovat proti Německu i Japonsku zároveň, zatímco SSSR musel nejdřív ukončit boj proti Němcům a pak až mohl jít proti japoncum. To svědčí o kvalitě US. Army🇺🇸⚔️🛩️🚢🔝👍👍👍👍👍👍👍 1

japonsko

sssr

2021

