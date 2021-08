https://cz.sputniknews.com/20210816/hamacek-nase-armada-je-pripravena-v-evakuacnich-letech-pokracovat-15510115.html

Hamáček: Naše armáda je připravena v evakuačních letech pokračovat

Ministr vnitra Jan Hamáček se na tiskové konferenci sociálních demokratů vyjádřil k situaci v Afghánistánu. Podle jeho slov se dělá vše pro to, aby byli... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

evakuace

jan hamáček

tálibán

teroristiká organizace

Hamáček vystoupil veřejně jen pár hodin poté, co se vrátil letoun z Kábulu, který přivezl prvních 46 Čechů a afghánských spolupracovníků s rodinami.Podle jeho slov se to, co vidíme, nedá popsat jinak než jako kolaps afghánské vlády a afghánských bezpečnostních sil. Vysvětlil, že nemůže mluvit o tom, kolik letů je ještě potřeba, ale uvedl, že nějaké by ještě potřebovali.Hamáček taktéž uvedl, že bude jednat s hejtmany o integraci Afghánců, které armáda přesunuje z Kábulu do Česka. Nechtěl v této souvislosti upřesnit, kolika lidí se evakuace bude týkat, jen uvedl, že je rád, že přistálo ráno první letadlo. Na tiskové konferenci sdělil, že nabídky od samospráv již obdržel.Podle jeho slov český azylový systém počítá s tím, že každý případ se bude posuzovat individuálně.Evakuace Kábul-PrahaV Praze dnes ráno přistálo první letadlo z Afghánistánu, na jeho palubě bylo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Ministr Jakub Kulhánek na Twitteru zároveň informoval, že mezi evakuovanými byly ženy a malé děti, které jsou již v bezpečí v České republice. Na cestě do Kábulu je další evakuační letadlo české armády.Slovenská republika poskytne azyl deseti afghánským občanům, kteří spolupracovali se členskými státy EU. Několik slovenských občanů požádalo v posledních hodinách o přesun z Afghánistánu. Premiér označil bezpečnostní situaci v Afghánistánu, zejména v Kábulu a na letišti, za mimořádně vážnou. Prohlašuje však, že situaci bedlivě sleduje a vláda je připravena pružně reagovat.Situace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán* zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití“. Následně oficiální zástupce politického úřadu Talibánu* Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.*teroristická organizace zakázaná v RF

vaclav kalousek Dacan Hamajda zde natahá Afghánské kolaboranty budou nám vysávat peníze ze státní kasy stejně jako naši Indočeši 2

Vladimír Štumpa Plácá alibisticky s křížkem po funusu.🏁🏁🏁🏁 1

afghánistán

Zprávy

afghánistán, evakuace, jan hamáček, tálibán