Klaus k situaci v Afghánistánu: Dnešní debakl potvrdil, že velmoci nemají přátele, ale pouze zájmy

Klaus k situaci v Afghánistánu: Dnešní debakl potvrdil, že velmoci nemají přátele, ale pouze zájmy

Ve stanovisku se uvádí, že Institut Václava Klause patří k odpůrcům agresivního lidskoprávního intervencionismu a snah vnucovat západní představy vidění společnosti do zemí, které se kulturně výrazně liší a nejsou k tomu vhodné.Porážku, kterou Západ utrpěl v Afghánistánu tak lze přičíst k řadě dalším v Iráku, Libyi, Sýrii a na Ukrajině.Předání moci Tálibánu* bez ohledu na osud dosavadních spojenců je podle Klause mementem a varováním pro všechny, kteří se vydávají do rukou mocných a spoléhají na ně, a proto někdy zapomínají na vlastní bezpečnost.Podle institutu není překvapivé, že zvítězil Tálibán*, protože se k tomu podle něj schylovalo už několik let.Podle Klause nebylo pravdou, že obyvatelé Afghánistánu Tálibán* odmítají. Kdyby tomu tak bylo, tak by Tálibán* nepostupoval tak lehce. To, jakou rychlostí došlo ke zhroucení loutkové prozápadní afghánské vlády, dokazuje, že v zemi neměla vůbec žádnou podporu.„Vysoká morálka bojovníků Tálibánu* naopak potvrdila autentickou sílu odporu proti okupantům a pevné zakořenění Tálibánu* v zemi a jejích tradicích. To není překvapivé. Afghánistán se vrací k režimu, který odpovídá charakteru místní společnosti více než experimenty s exportem liberální demokracie. Nepřipusťme proto hysterické snahy zneužít afghánské situace k roztočení nové vlny masové migrace do Evropy,“ stojí dále ve stanovisku.Podle Klause tato zkušenost ukazuje, že Západ nemá právo vnucovat komukoliv svoji vizi uspořádání společnosti. Připomíná také, jaké míře ostrakizace byli vystavováni ti, kteří se kriticky stavěli k angažovanosti NATO v Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii nebo při vzrůstajícím napětí na Ukrajině.Eskalace situace v AfghánistánuSituace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování vojáků Spojenými státy, kteří se nacházeli v zemi 20 let. NATO tak po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu.V důsledku radikální hnutí Tálibán* začalo rychle postupovat a včera ovládlo Kábul a prezidentský palác. Afghánský prezident se bez odporu zřekl postu a opustil zemi. V současnosti Tálibán* kontroluje 90 procent všech státních budov Afghánistánu.V sobotu se konalo mimořádné jednání českého krizového štábu ministerstva zahraničních věcí. Ministr na základě informací od spojenců a po doporučení velvyslance Balouna rozhodl o evakuaci ambasády.Situací v Afghánistánu se v sobotu večer zabývala i Bezpečnostní rada státu. Po skončení zasedání jeho účastníci vydali tiskovou zprávu, ve které slíbili zajistit pomoc diplomatům stejně jako afghánským pracovníkům české ambasády a jejich rodinám. Ministr Kulhánek se obává, že těmto Afgháncům od Tálibánu* hrozí mučení a smrt.V Praze dnes ráno přistálo první letadlo z Afghánistánu, na jeho palubě bylo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Ministr Jakub Kulhánek na Twitteru zároveň informoval, že mezi evakuovanými byly ženy a malé děti, které jsou již v bezpečí v České republice. Do Kábulu bylo odesláno další evakuační letadlo české armády. Kvůli situaci na kábulském letišti ale letadlo přistálo v Baku.

