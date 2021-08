Lipovská zkritizovala Seznam Zprávy. Šíří dezinformace, prohlásila

https://cz.sputniknews.com/20210816/lipovska-zkritizovala-seznam-zpravy-siri-dezinformace-prohlasila-15512072.html

Radní ČT a také kandidátka do Sněmovny za Volný blok Hana Lipovská zkritizovala na sociální síti server Seznam Zprávy. Ten totiž podle ní šíří dezinformace. 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Lipovská na sociální síti uvedla, že v mezidobí mezi setkáním s voliči v Holicích a v Pardubicích je během rychlého oběda v pardubickém Globusu jeden host upozornil na lživou informaci, kterou o Volném bloku uvedl redaktor serveru Seznam Zprávy Dávid Pásztor.Následně doplnila i snímek ze zmíněného článku: „Václav Klaus mladší ho také nominoval do Rady České televize, do které ho následně společně s hlasy ANO a SPD poslanecký výbor zvolil společně s Hanou Lipovskou. Ta v letošních volbách do Poslanecké sněmovny kandiduje za Volný blok, na kandidátce kterého je i Tomáš Vandas, šéf extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti.“Lipovská se následně pustila do opravy. Uvedla, že nekandiduje na kandidátce s Tomášem Vandasem a dodala, že Vandas na kandidátce Volného bloku nikdy nebyl. Stejně tak zmínila, že s Volným blokem nekandiduje ani DSSS, jelikož ta stejně jako Tomáš Vandas do letošních voleb vůbec nejde.Nutno podotknout, že ve zmíněném článku na Seznam Zprávách byla již tato informace opravena.Kandidatura za Volný blokČlenka Rady ČT Hana Lipovská povede Volný blok v Pardubicích. Lipovská oznámila, že na post radní ČT navzdory své kandidatuře až do voleb nerezignuje. Bude se ale zdržovat hlasování. Lipovskou pobídly ke kandidatuře stížnosti na práci České televize i demonstrace proti vládním opatřením v boji proti covidu-19.Volný blok je znám svými vyhraněnými názory k vládním proticovidovým opatřením. Hlavní tváří hnutí je poslanec Lubomír Volný. Na jihomoravské kandidátce je zase zpěvačka Ilona Csáková, na pražské pak bývalá politička a moderátorka Jana Bobošíková.

