Ministerstvo zahraničí RF označilo převzetí moci Tálibánem důsledkem selhání USA v Afghánistánu

S takovým prohlášením přišel Zamir Kabulov, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta Putina pro Afghánistán, ředitel druhé sekce Asie na ruském ministerstvu zahraničí.Média s odvoláním na táliby dříve informovala, že ti ovládají více než 90 % afghánských vládních budov a téměř všechny hlavní kontrolní přechody v Kábulu.„Myslím si, že autoři takových výmyslů se jakýmkoli způsobem snaží ospravedlnit neúspěch Američanů v Afghánistánu a prezentovat to tak, že se jedná o plánovanou akci,“ uvedl Kabulov pro rozhlasovou stanici Echo Moskvy, když komentoval návrhy, že přechod moci v Afghánistánu byl výsledkem určitých dohod.Podle něj jde o naprosto nepodloženou pozici.Situace v Afghánistánu se v posledních týdnech obzvláště zhoršila, když Tálibán* začal postupovat směrem k velkým městům. V neděli média uvedla, že radikálové měli pod kontrolou všechny hraniční přechody. Později toho dne militanti prohlásili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní prohlásil, že zemi opustil, aby zabránil masakru.Oficiální zástupce politické kanceláře hnutí Tálibán* Muhammad Naim uvedl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.*teroristická organizace zakázaná v RF

