Nejen epidemiolog, ale také tatínek: Prymula zorganizoval svatbu dcery

Bývalý ministr zdravotnictví České republiky Roman Prymula může do svého CV přidat ještě jednu podpoložku - svatební plánovač. V sobotu exministr vdal svou... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Jedenatřicetiletá Karolína si na luxusním zámku Chateau Savoia ve středočeském Škvorci vzala architekta Jiřího Kostlána. Hlavním sponzorem ovšem byl tatínek nevěsty.Podle jeho slov svatba proběhla v rodinném kruhu plus nějací přátelé. Bývalý ministr to na české poměry nazval střední svatbou - asi 80 lidí.„Jelikož řada příbuzných je z Moravy, tak tam jsou ty svatby mnohem větší,“ žertoval.Epidemiolog sdílel pár detailů o jídelníčku na svatbě. „Bylo to formou rautu, každý si dal, co mu chutnalo. Byl tam výběr, ale taková ta klasika, svíčková, vepřová kýta a to, co je tak všude, české pokrmy bych to nazval,“ prozradil Prymula.Termín události se plánoval podle jeho slov asi rok dopředu, protože všechny byly obsazené, a tenhle se náhodně uvolnil před několika měsíci, protože někdo odřekl. „Nebyl to řízený proces, ale trochu náhoda,“ uvedl.Karolína Prymulová vystudovala obor epidemiologie na University of South Florida v Tampě, poté působila v roli jednatelky a společnice v rodinné firmě Biovomed. V současnosti vede společnost Medimun, kterou převzala po své matce a ještě téhož roku podle výpisu z obchodního rejstříku získala zakázky za 32 milionů korun.Kromě Karolíny má exministr ještě mladšího syna Alberta, s nímž v únoru navštívil fotbalový zápas pražské Slavie. Albert podle sociálních sítí studuje na University of New York in Prague.

