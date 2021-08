https://cz.sputniknews.com/20210816/ostuda-vrazi-nemaji-koule-top-09-griluje-vladu-kvuli-afghancum-15510918.html

Ostuda! Vrazi! Nemají koule. TOP 09 griluje vládu kvůli Afgháncům

Spolek Vlčí máky přišel s informací, že hnutí Tálibán* mělo unést jednoho z tlumočníků, který pracoval v minulosti pro českou armádu. Taková zpráva neunikla... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Opozice si v poslední době bere na paškál vládu kvůli tomu, že podle nich nereagovala dostatečně rychle, aby pomohla afghánským tlumočníkům, kteří spolupracovali s českou armádou.Nutno podotknout, že v Praze dnes ráno přistálo první letadlo z Afghánistánu, na jeho palubě bylo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Ministr Jakub Kulhánek na Twitteru zároveň informoval, že mezi evakuovanými byly ženy a malé děti, které jsou již v bezpečí v České republice. Na cestě do Kábulu je další evakuační letadlo české armády.Spolek Vlčí máky dnes pak přišel s informací, že jednoho z tlumočníků, který v minulosti měl pracovat pro českou armádu, uneslo hnutí Tálibán*. Později spolek uvedl, že tlumočník byl propuštěn a je nyní na útěku.Opoziční poslanci neváhali a pustili se opět do kritiky vlády. Bývalý místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek zveřejnil své vyjádření na Twitteru. „Jedna Zemanová vláda se jmenovala vláda sebevrahů. Tahle jeho vláda si vystačí bez toho ,sebe‘,“ napsal.Svůj postoj vyjádřil také starosta za Prahu 6 Ondřej Kolář. „Jenže na to, aby se něčeho takového dočkali Afghánci i od nás, nemá nikdo z naší vlády koule. Ono by jim to mohlo totiž ubrat pár hlasů ve volbách. Protože migranti tyvole!“ Ten těmito slovy okomentoval post prezidenta Svazu obchodu Tomáše Prouzy.Poslankyně Helena Langšádlová dokonce použila slovo „ostuda“. „S těžkým srdcem jsem přes víkend sledovala rychlý postup Tálibánu proti afghánské vládě a jejich nedělní vítězství. Byl to vskutku smutný víkend, když si do toho taky domyslím, jak česká vláda nechala část tlumočníků na holičkách. Ostuda!“A názor na věc poskytl také europoslanec Jiří Pospíšil. „Přesně tohoto jsem se obával! Pokud se informace potvrdí, je to strašná vizitka pro @ObranaTweetuje a jasný signál toho, že naše vláda nedokáže pomoci svým spojencům v nouzi.“Hamáček se vyjádřilZmiňme však, že k situaci s afghánskými tlumočníky se vyjádřil i vicepremiér Jan Hamáček. Podle jeho slov se dělá vše pro to, aby byli převezeni do České republiky všichni čeští občani a také co nejvíce Afghánců, kteří s Českem spolupracovali.Situace v Afghánistánu se v posledních týdnech obzvláště zhoršila, když Tálibán* začal postupovat směrem k velkým městům. V neděli média uvedla, že radikálové měli pod kontrolou všechny hraniční přechody. Později toho dne militanti prohlásili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní prohlásil, že zemi opustil, aby zabránil masakru.Oficiální zástupce politické kanceláře hnutí Tálibán* Muhammad Naim uvedl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Červenáček Každou vládu, a to nejen naši, je třeba kritizovat, protože možná až na vyjímky jako vláda Islandu, je v zemi největším škůdcem. Má pravomoci, ale ne zcela je využívá. Někdy vyrábí svinstva, jako třeba za premiéra Nečase, Topolánka, Bosé Hlavy Sobotky a mnohých dalších. Četl jsem to a plně s tím souhlasím. Politikové mají být pod drobnohledem. Po nástupu Babišátka zela zaspala digitalizace. Ale narůstá počet úředníků. 🐸🐸🐸🐸🐸 1

Casper Mohid pokud vím, my jsme byli a Afghánistánu kvůli nim, ne oni kvůli nám ... co za píčoviny mele naše politická sebranka? Jak takoví idioti mohou sedět ve sněmovně a v kmunální politice? Pak se někdo diví, že je všude bordel ... 1

