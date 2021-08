https://cz.sputniknews.com/20210816/panak-vodky-se-muze-hodit-i-pri-vareni-k-cemu-ji-pouzivaji-zkusene-hospodynky-15512836.html

Panák vodky se může hodit i při vaření. K čemu ji používají zkušené hospodyňky?

Panák vodky se může hodit i při vaření. K čemu ji používají zkušené hospodyňky?

Polévky jsou důležitou součástí správného stravování, nakolik příznivě ovlivňují činnost trávicí soustavy. Při jejich přípravě se ale můžete setkat s několika... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Mezi nejčastější problémy, se kterými se setkávají milovníci vývarů, patří příliš tuhé maso, které nechce změknout, nebo že je vývar příliš zakalený.Možná vás to překvapí, ale obyčejný panák vodky, dovede opravdové zázraky. Co udělá vodka s vývarem?Trik s přidáním vodky do vývaru znají hospodyňky již dávno. Právě tvrdý alkohol může dopomoci, aby maso samo změklo a získalo jemnou texturu. Nemusíte se přitom obávat, že bude polévka mít nahořklou chuť nebo z ní bude cítit vodka. Při tepelné úpravě se totiž alkohol vypařuje.Nutno však podotknout, že s vodkou to není dobré přehánět. Na standardní polévku, kterou připravujete pro celou vaši rodinu, bude stačit 0,5 dl. Když ale přeci jen nechcete používat při vaření alkohol, použijte kuchyňskou sodu. Pouze několik špetek sody bude stačit na to, aby maso rychleji změklo.Polévky a hubnutíDietoložka Kamilla Timošenková se nedávno s uživateli Instagramu podělila o informaci, že polévky pomáhají nejen při zažívacích těžkostech, ale také při shazování přebytečných kilogramů.Polévka má nízký počet kalorií a je vyvážena co do obsahu bílkovin, tuků a sacharidů.Pacienti při pankreatitidě, cholecystitidě, gastritidě, syndromu dráždivého tračníku nebo ti, kteří hubnou, můžou do polévky přidat brambory, rýži, mrkev a cuketu, nebo nahradit cuketu a rýži pohankou a dýní.Lékařka také doporučuje konzumovat slepičí vývar s těstovinami z tvrdých druhů pšenice, bramborami a mrkví. Kuřecí maso můžete nahradit telecím nebo králičím masem.

