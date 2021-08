https://cz.sputniknews.com/20210816/pax-americana-konci-zahradil-avizoval-novy-a-odlisny-koncert-velmoci-15506941.html

Pax Americana končí. Zahradil avizoval nový a odlišný koncert velmocí

Pax Americana končí. Zahradil avizoval nový a odlišný koncert velmocí

Europoslanec Jan Zahradil přichází s čerstvým komentářem v souvislosti s děním v Afghánistánu. Upozorňuje na to, jaké následky do budoucna přinese aktuální... 16.08.2021

2021-08-16

2021-08-16T10:56+0200

2021-08-16T10:56+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

usa

afghánistán

svět

velmoc

jan zahradil

„Teprve za pár let nám dojde, jak zásadní geopolitický předěl byl ten Afghánistán. Něco jako 1945 nebo 1989,“ avizoval na úvod statusu politik.Podle jeho slov to dlouhodobě především znamená naprostou diskreditaci snah „Západu“ o vývoz demokracie do „nezápadních” zemí.„Ty už nebudou ochotný akceptovat tento vývoz ani v ‚hard‘ formě (vojenské intervence), ale ani v ‚soft‘ formě (působení NGOs). A Západ k tomu stejně už nebude mít politickou vůli,“ pokračuje ve svých úvahách europoslanec.Poté autor příspěvku přichází s řadou závěrů.Autor statusu se domnívá, že západní model definitivně přestává být tím kýženým společenským uspořádáním.„Přičemž za studené války byl Západ ještě dost chytrý na to, aby zabránil spojenectví Ruska (SSSR) a Číny. Dnes činí pravý opak, nepochopitelně. Takže zejména Čínu její hvězdná hodina ještě čeká,“ upozornil politik.Po Zahradilově příspěvku následovala diskuze.„Američané ponechali Tálibánu* moderní zbraně, aby rychle ovládl celou zemi a okamžitě začal lifrovat statisíce Afgánců do Evropy! Už byl vytvořen letecký most z Kábulu do Tirany!“ vyslovil se Nikolaj Krečev.„To bylo obsazené rychlostí jízdy na mopedu, připravenost při přebírání státní správy na úrovni okresů, to skoro vypadá, že Tálibán* není skupina radikálních studentů, co se schází v netopýří jeskyni,“ vyslovil se Radek Ondra„To je ale blbost, v Afghánistánu prohráli vždycky úplně všichni. Z pohledu západu nebyl hlavní motiv zásahu „vývoz demokracie“, ale eliminace vzniku teroristických buněk. Ale že tam o demokracii nikdo nestojí, je fakt,“ uvedl svůj názor Daniel Frýda.Zahradil s tímto uživatelem nesouhlasil.„Obávám se, že se mýlíte. Západ řeší bezuhlíkatou společnost, v níž každý bude mít nárok na vše. NeZápad zatím mocensky expanduje,“ odpověděl sledujícímu europoslanec.Pavel Hasenkopf v reakci na to napsal, že Západ už není.„Ale je. Jen menší a slabší. Z vlastní vůle, vlastní vinou,“ oponoval Zahradil„Tudíž to není Západ,“ přišel s odpovědí Hasenkopf.*teroristická organizace zakázaná v RF

usa

afghánistán

svět

