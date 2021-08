https://cz.sputniknews.com/20210816/pirati-na-valecne-stezce-ods-obvinuji-z-fasismu-15507297.html

Piráti na válečné stezce. ODS obviňují z fašismu

Piráti na válečné stezce. ODS obviňují z fašismu

Liberální neomarxisti se vydali na lov fašistů. Nejde o žádný film pochybné kvality. To je jen předvolební boj mezi partami, které touží po sněmovních volbách...

názory

česká republika

eu

parlamentní volby

piráti

Ono to nemohlo ani jinak dopadnout. Do hlasování zbývají dlouhé týdny a oni se rvou jako koně. O co konkrétně jde? Piráti označují občanské demokraty, členy konkurenční takzvané demokratické koalice Spolu, že sympatizují fašismu. Proč? Protože se nevyhranili, když jde o zájmy evropských národních států.Ale podívejme se na to podrobněji. Poslanec Evropského parlamentu za Piráty Mikuláš Peksa se v rozhovoru pro Parlamentní listy vyjádřil k deklaraci lídrů 16 politických stran ze 14 zemí Evropy, pod kterou je podepsán například italský politik Matteo Salvini, maďarský premiér Viktor Orbán a francouzská politička Marine Le Penová.Deklarace kritizuje unii, že příliš zasahuje do suverenity jednotlivých států a jejich pravidel. V deklaraci se píše, že se obávají, aby se z Evropské unie nestal „superstát zbavený evropských tradic, sociálních institucí a morálních zásad“. Signatáři této deklarace prohlašují, že evropské mainstreamové konzervativní strany opustily tradiční židovsko-křesťanské hodnoty.Co si o deklaraci myslí pirátský europoslanec? Ten celý problém převedl na domácí hřiště, aby mohl zaútočit na ODS.„V Evropském parlamentu si ptáci cvrlikali, že tyto dvě fašistické skupiny, které tam fungují, chtějí spolu nějakým způsobem spolupracovat a těsněji se propojit. Jejich deklarace není o ničem jiném, než že testují nějakou ochotu spolupracovat, proto opakují rétoriku, kterou mají společnou. Není pro ně jednoduché najít společnou řeč, protože v té frakci ECR (Evropští konzervativci a reformisté, pozn. red.) funguje například ODS, ve frakci ID (Identita a demokracie, pozn. red.) funguje české hnutí SPD a mezi národními stranami existuje rivalita. Česko není jediná země, kde by existovaly spory tohoto typu. Hledají společnou cestu, jak spolupracovat na prosazování fašistické agendy, akorát u nich je největší problém, že se nemohou dohodnout, kdo bude nejvyšší führer, takže kráčejí postupnými kroky," míní Peksa.Fašistické skupiny, fašistická agenda. To je slovník Pirátů, když někdo hájí zájmy národů před bruselskými byrokraty. Pirátům jsou totiž, a ten slovník o tom vypovídá, národní zájmy a suverenita ukradené.Je až neuvěřitelné, jak se Piráti změnili. Z cool kluků a holek bojující za svobodu internetu a svobodu všeobecně se stali kádrováci a aparátčíci na koloběžkách. Nejsou si nepodobni americkému hnutí BLM, které možná začínalo jako organizace bránící svobodu jedné skupiny společnosti, ale přerostlo v diktát.O Pirátech a jejich zrudnutí Sputnik hovořil se známou konzervativní političkou Natálií Vachatovou.„Ví se o mně, že Pirátům zrovna nefandím, proto se s trochou nadsázky dá říci, že z mého pohledu kampaň zas tak špatně nezačíná. Pirátské nápady jako vyšší zdanění nemovitostí, zrušení kojeneckých ústavů, prosazování pro nás devastující Zelené dohody pro Evropu jim již pár procentních bodů v preferencích ubraly, jelikož nám nemohou přinést nic dobrého. Čím dál více voličů to naštěstí vidí. Pevně doufám, že se Piráti nepustí do reformy vzdělání, jak plánují, protože to, co tu potřebujeme, je obnova učňovského školství a podpora technických oborů, nikoli další vlna antropologů a studentů genderových studií.Naopak Deklarace o budoucnosti Evropy představuje plamínek naděje, že ještě není vše ztraceno. Piráti by si měli uvědomit, že stavět budoucnost na rodinných hodnotách, tradicích, národu, že zachovat svobody jednotlivce, nedopustit cenzuru a nastartovat efektivní spolupráci mezi zeměmi se neříká fašismus, ale politika zdravého rozumu," říká politička.Není to zvláštní přístup Pirátů? Konkurenční koalice Spolu jim podává ruku pomoci a oni se vytasí s fašisty. To nevypadá, že po volbách Piráti+STAN a Spolu utvoří vládní koalici.„Přístup Pirátů mě neudivuje. Přesto si nemyslím, že by tato nepříjemná kauzička měla zavřít dveře k jejich možné vládní koalici. Koalice SPOLU má až nebezpečně mnoho společného s Piráty a Stanem. Sleduji s obavami společnou podporu vědomého ničení našeho průmyslu prostřednictvím prosazování Zelené dohody pro Evropu, nelze přehlédnout tiché mlčení ze strany ODS k prosazování zavádění eura, jejich popření politiky všech azimutů, tedy spolupráce se všemi světovými hráči, bez které se malý stát, jako jsme my, neobejde.Proč si nebereme příklad ze Švýcarska? Proč nevyužíváme naší strategické polohy, a naopak děláme vše pro to, abychom zůstali stále tou slabší a podřízenou zemí? Jejich společnou vládní koalici bych nevyloučila, na to má dnešní ODS příliš mnoho s Piráty společného,“ míní paní Vachatová.Nekopírují Piráti chování západní neoliberální levice, aby zapůsobili na voliče? Taková česká verze BLM.„Myslím, že kopírují. Co víc, v mnohém naši Piráti udávají na evropské půdě trend. Pokud však budou pokračovat ve svém trendu prozrazovat toho o sobě a svém programu co nejvíce, o pár dalších procentních bodů do voleb ještě přijdou. Když s hrdostí mluví o tom, jak donášejí a jak jim jde o svobodný prostor na internetu, aby na druhé straně nejotevřeněji ze všech prosazovali omezování svobody projevu v České republice, když horují za posílení role Evropy u nás, když vidím jejich boj s dezinformacemi, aby tu největší s Krpálkem řekl nedávno jejich vlastní předseda, jak ruší kojenecké ústavy, aniž by nám prozradili, co udělají s dětmi, které tam končily, když chtějí uvalovat vyšší daně a útočí na soukromé vlastnictví, divím se, že jejich preference jsou stále vysoké," říká Natálie Vachatová.

