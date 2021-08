https://cz.sputniknews.com/20210816/predseda-afd-zhodnotil-nasledky-zreknuti-se-plynovodu-nord-stream-2-15508016.html

Předseda AfD zhodnotil následky zřeknutí se plynovodu Nord Stream 2

Předseda AfD zhodnotil následky zřeknutí se plynovodu Nord Stream 2

Zřeknutí se plynovodu Nord Stream 2 bude znamenat konec Německa jako vyspělé průmyslové velmoci, prohlásil v rozhovoru pro list Izvestija spolupředseda strany... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Politik poznamenal, že rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové o zrušení využívání jaderné energie způsobilo kritickou situaci v německém energetickém odvětví. „Kvůli tomu podle mého názoru vznikla situace, ve které se Nord Stream 2 stal nenahraditelný pro takovou vyspělou zemi jako Německo,“ řekl Meuthen.Má za to, že v případě vítězství v příštích parlamentních volbách strany Zelených, která je proti projektu, může být nová vláda „natolik ideologicky slepá“, že „přeřízne tuto životně důležitou tepnu pro SRN“.Nord Stream 2 je téměř dostavěný plynovod z Ruska do Německa o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Proti projektu se aktivně zasazují USA, jež prosazují v zemích EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a Polsko, které označují projekt za politický. Washington čtyřikrát zaváděl sankce ve snaze zabránit jeho výstavbě, ale ta se blíží k závěru, a má být ukončena koncem léta.Moskva nejednou vyzývala k nepolitizaci situace a zdůraznila, že plynovod je výhodný nejen pro Rusko, ale také pro Evropskou unii.V září má být v Německu zvolen nový kancléř. Nevolí ho přímým hlasováním, je to kandidát za stranu, která se stane starším partnerem v nové vládě, tedy získá největší počet hlasů voličů a vytvoří největší frakci v novém Spolkovém sněmu.

