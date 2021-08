https://cz.sputniknews.com/20210816/rusko-obnovuje-lety-do-ceska-a-rusi-omezeni-15507569.html

Rusko obnovuje lety do Česka a ruší omezení

Rusko obnovuje lety do Česka a ruší omezení

Rusko od 27. srpna ruší omezení na pravidelné a charterové lety do Dominikánské republiky, Jižní Koreje a České republiky, uvedli novinářům v operativním štábu... 16.08.2021

Vicepremiérka Ruské federace Taťana Goliková vedla zasedání operativního štábu proti dovozu a šíření nové koronavirové infekce na území Ruska.Vstup do RuskaRusko na konci července rozhodlo, že občané Česka, Francie a Albánie mohou opět vzdušnou cestou vstupovat na území Ruské federace. Vláda země rozšířila seznam zemí, jejichž občané mají zelenou pro vstup.Ruská vláda rozšířila seznam zemí, jejichž občané mohou opět vstupovat na území Ruské federace, o Českou republiku, Francii a Albánii. Povolen je přitom vstup do země letecky. Tyto informace byly publikovány na stránkách ruské vlády.Ještě dříve operativní štáb pro boj s novým koronavirem Ruska rozhodl o obnovení leteckého spojení s Českem a Francií. Letecké spojení s Albánií bylo obnoveno od 10. července formou charterových letů.Návrat Čechů z RuskaRusko je na českém covidovém semaforu v černé skupině, tedy mezi zeměmi s extrémním rizikem názaky.Jak uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR na svém webu, při návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy očkovaní lidé nejsou nijak omezeni, musí však vyplnit příjezdový formulář. Neočkovaní cestující musí v Česku nastoupit do samoizolace, desátý den po návratu je nutné absolvovat PCR test.

