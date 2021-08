https://cz.sputniknews.com/20210816/slachta-se-vidi-jako-ministr-vnitra-podle-kalouska-ma-ale-velkou-predstavivost-15513565.html

Šlachta se vidí jako ministr vnitra. Podle Kalouska má ale velkou představivost

Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a nyní lídr nového hnutí Přísaha Robert Šlachta ve svém pořadu Napřímo explicitně ukázal, kde vidí sám... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

„Umím si představit, že budu ministr vnitra,“ konstatoval politik, který dříve působil jako policista a celník.Zmiňme, že tuto perspektivu předseda Přísahy již předtím nastínil.„Jsme připraveni a odpovědni se zhostit jakéhokoli povolebního vyjednávání,“ zareagoval Šlachta na dotaz jednoho ze svých příznivců, zda by šéfoval resortu vnitra.Poslední průzkum agentury Median ukázal, že Přísaha by získala 6,5 procenta hlasů a předstihla by KSČM a ČSSD.Šéf Přísahy také ve svém pravidelném nedělním pořadu Napřímo řekl, že nepodpoří vládu, ve které bude trestně stíhaná osoba. Dříve pro média prohlašoval, že trestně stíhaný premiér je pro něj překážka a velký problém.Na prohlášení Šlachty zareagoval bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek. Poznamenal, že plukovník Šlachta má velkou představivost.„To, že bude ministr vnitra, to já si zatím představit neumím. Na druhou stranu přiznávám, že počínaje datem 13.6.2013 se u nás staly realitou věci, které jsem si předtím neuměl představit ani v nejdivočejších snech. Od toho dne je právo a demokracie v defenzívě,“ uvedl.Podle zakladatele TOP 09 lidé v Česku mají v říjnu velkou příležitost tento trend změnit.Pod příspěvkem Kalouska se objevily stovky komentářů od sledujících.„Hrozná představa, doufám v rozum voličů,“ napsal Oleg Dvořáček.„Kristepane...tak daleko to snad nedojde…“ obává se Hana Doulová.„Zřejmě se předávkoval Red Bullem a narostla mu křííídla,“ vyslovila se Stanislava Kom.„Účast bývalých vysokých policejních důstojníků v politice pokládám mírně řečeno za velmi problematickou, a to bez ohledu na to, jaké ministerstvo by po volbách řídili,“ poznamenal Jakub Císař.„Šlachta ministrem vnitra? To by byl definitivní konec... neproclených kabelek v ČR,“ zažertoval Martin Kříž.Našli se ale i takoví, kteří si kopli do strany, u jejíhož zrodu stál Kalousek.„Bohužel osoba vaší aktuální předsedkyně tuto příležitost výrazně oslabuje,“ stojí v komentáři od Jay Spring.

