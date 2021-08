https://cz.sputniknews.com/20210816/slovensko-poskytne-azyl-deseti-afghancum-15509065.html

Slovensko poskytne azyl deseti Afgháncům

Slovensko poskytne azyl deseti Afgháncům

Podle premiéra Eduarda Hegera poskytne Slovenská republika azyl deseti afghánským občanům, kteří spolupracovali se členskými státy EU.

2021-08-16T13:09+0200

2021-08-16T13:09+0200

2021-08-16T13:09+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

slovensko

afghánistán

tálibán

kábul

eduard heger

Několik slovenských občanů požádalo v posledních hodinách o přesun z Afghánistánu. Oznámil to premiér Eduard Heger (OĽANO) a dodal, že vláda Slovenské republiky intenzivně komunikuje s partnery a podílí se na procesu přepravy afghánských občanů i občanů Evropské unie (EU) do bezpečí.„V rámci těchto misí jsme poskytli vojenský speciál a v těchto hodinách se diskutuje o jeho nasazení, ale i dalších technologií v rámci partnerů NATO," řekl Heger. Podle slov předsedy vlády se kabinet Slovenské republiky rozhodl udělit azyl deseti afghánským občanům, kteří v posledních letech velmi intenzivně spolupracovali se členskými státy EU.Premiér označil bezpečnostní situaci v Afghánistánu, zejména v Kábulu a na letišti, za mimořádně vážnou. Prohlašuje však, že situaci bedlivě sleduje a vláda je připravena pružně reagovat.Koncem minulého týdne slovenské ministerstvo zahraničí informovalo, že na území Afghánistánu zaregistrovalo tři slovenské občany. Evakuace Kábul-PrahaV Praze dnes ráno přistálo první letadlo z Afghánistánu, na jeho palubě bylo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Ministr Jakub Kulhánek na Twitteru zároveň informoval, že mezi evakuovanými byly ženy a malé děti, které jsou již v bezpečí v České republice. Na cestě do Kábulu je další evakuační letadlo české armády.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán* zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití". V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Talibánu* Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.*teroristická organizace zakázaná v RF

Silvie Upřímnou soustrast Slovákům, jejichž vláda, jak se zdá, se stará více o blaho nejrůznějších čmoudů více, nežli o blaho Slováků. //// Jenže v Česku to je, a bude, mnohem horší! 2

Toudy Pekne to začína . Teraz 10 a za mesiac ich tu bude min 1000. Všetko rodina . Dobrá perspektíva od vlády pre Slovákov 0

