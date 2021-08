https://cz.sputniknews.com/20210816/slovensky-ministr-zdravotnictvi-pripravil-material-k-povinnemu-ockovani-koho-se-muze-dotknout-15510275.html

Slovenský ministr zdravotnictví připravil materiál k povinnému očkování. Koho se může dotknout?

Ministr zdravotnictví Slovenské republiky Vladimír Lengvarský má již připravený materiál, který se týká povinného očkování. Informuje o tom Tisková agentura... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

„Můžeme se bavit o tom, zda ano nebo ne, povinné očkování a pro kterou skupinu. Věřím však, že téma bude mít ještě vývoj, není to ještě akutní,“ dodal ministr.Zopakoval, že povinné očkování by se mohlo týkat zdravotnických pracovníků, pracovníků kritické infrastruktury, zaměstnanců domovů sociálních služeb a učitelů.V současnosti je v sousední zemi očkovaných proti novému koronaviru 70 procent zdravotníků. O možnosti zavedení povinného očkování pro určité skupiny lidí informoval ministr i minulý týden.Šéf zdravotnického resortu se vyslovil i k tématu podání třetí dávky vakcíny proti novému koronaviru.Podle jeho slov rozhodnutí bude záležet na studiích, které se aktuálně realizují. Důležité bude i stanovisko výrobců vakcín či Evropské lékové agentury.Lengvarský nevyloučil, že třetí dávkou by mohli být očkováni zdravotničtí pracovníci, senioři či zaměstnanci v zařízeních sociálních služeb.„Budeme však postupovat, jak nám doporučí odborníci,“ ujistil šéf zdravotnického resortu.Ministr minulý týden avizoval, že vytvoří pracovní komisi, která se bude zabývat otázkou případného přeočkování populace Slovenska. Zdůraznil, že ačkoliv proočkovanost Slováků není dobrá, ambicí je, aby fungovaly „základní atributy státu“. Politik avizoval, že se musí „zabývat otázkou povinného očkování“.Doplnil, že by se pracovní komise měla věnovat otázce, kdy začít s přeočkováním, koho přeočkovat a jakými vakcínami, protože přicházejí také nové.

