https://cz.sputniknews.com/20210816/sojuz-s-druzicemi-oneweb-je-pripraven-na-startovni-plosine-bajkonuru-15506802.html

Sojuz s družicemi OneWeb je připraven na startovní plošině Bajkonuru

Sojuz s družicemi OneWeb je připraven na startovní plošině Bajkonuru

Raketa Sojuz 2.16 s komunikačními družicemi britské společnosti OneWeb byla vyvezena a postavena na startovní plošině na kosmodromu Bajkonur, sdělil v pondělí... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-16T10:22+0200

2021-08-16T10:22+0200

2021-08-16T10:22+0200

svět

rusko

vesmír

družice

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/13256750_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83e6daa78bf570a2cf3e820cedd44415.jpg

„Raketa Sojuz 2.16 s kosmickými přístroji OneWeb byla instalována na startovní plošinu č.31,“ napsal na svém účtu na Telegramu.Start se plánoval na 5. srpna, ale podle údajů zdrojů Sputniku z raketového kosmického odvětví byl odložen kvůli problémům s družicemi. Podle jejich slov bylo třeba vyměnit součástky v některých z nich, což bylo uděláno v americkém podniku na Floridě. Podle zprávy na portálu Arianespace se start plánuje na 20. srpna v 00:23 SELČ, cesta 34 družic na stanovenou oběžnou dráhu potrvá 3 hodiny 45 minut.Tisková služba společnosti Glavkosmos (podnik Roskosmosu) dříve informoval Sputnik, že v roce 2021 má být z kosmodromu Bajkonur vykonáno 8-10 vypuštění raket Sojuz s družicemi OneWeb, z toho čtyři již byly vykonány. Zdroje z raketového kosmického odvětví sdělili Sputniku, že se ještě jeden start pro OneWeb plánuje v říjnu z kosmodromu Vostočnyj, další tři se mají konat v srpnu, září a prosinci z Bajkonuru, jeden z Kourou v prosinci.Smlouva mezi společnostmi Arianespace a OneWeb o vypuštění 21raket Sojuz z kosmodromů Bajkonur, Vostyčnyj a Kourou byla podepsána v červnu 2015. V září 2020 OneWeb oznámila, že počet dohodnutých vypuštění Sojuzů byl snížen na 19. Proběhlo již osm startů, dva z Bajkonuru, dva z Vostočného a jeden z Kourou, na oběžnou dráhu bylo dopraveno 254 družic.OneWeb plánuje poskytnutí obchodních služeb satelitní komunikace koncem roku 2021, do června 2022 hodlá na oběžnou dráhu rozmístit skupinu z 648 družic první generace, což umožní zajistit širokopásmové připojení k internetu uživatelů z celého světa díky plnému zahrnutí povrchu Země.

https://cz.sputniknews.com/20210808/iss-chteji-napojit-na-glonass-15423468.html

Dědouch2

Jožka šimša, by mohl vysvětlit, proč to těm Btitům nehodí na oběžnou dráhu Muck. So když jim s tím ruská horda něco provede?😮

0