Sparta už zná svůj trest za rasismus. První zápas ve skupině EL odehraje bez diváků

Úvodní domácí duel v základní skupině Evropské ligy odehrají fotbalisté Sparty bez diváků. Jedná se o trest za rasistické projevy části fanoušků v utkání 3... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvedl klub na Twitteru, proti trestu se odvolávat nebudou. „Sparta zná trest od Disciplinární komise UEFA za rasistické projevy části fanoušků při domácím utkání proti AS Monako. První domácí duel skupiny Evropské ligy odehrajeme na Letné bez fanoušků. Klub se proti trestu nebude odvolávat,“ uvedli.Hráči Monaka si totiž tehdy stěžovali u rozhodčího Michaela Olivera, a to kvůli chování diváků vůči záložníkovi tmavé pleti Aurélienu Tchouaménimu po jeho úvodním gólu. Po asi tříminutové pauze, která následovala poté, co byli domácí příznivci upozorněni hlasatelem, se pokračovalo v zápase. Avšak po závěrečném hvizdu se opět ozývaly skřeky.Sparta fanoušky, kteří se rasismem provinili, identifikovala a dostali i trest – bylo jim zakázáno vstupovat na všechna utkání. Kromě toho podal klub i trestní oznámení.Nutno podotknout, že problémy s rasistickými projevy se objevovaly častěji. Například v úvodním ligovém kole nechtěl olomoucký defenzivní univerzál Florent Poulolo ani dohrát zápas, jelikož k němu rasistické narážky mířily. Po podpoře nakonec z hřiště neodešel. Sparta dostala pokutu ve výši 100 tisíc korun a má podmínečně uzavřenou část domácího stadionu.Při duelu Evropské ligy s Interem Milán v sezoně 2016/17 byla zase klubu uzavřena část stadionu na zápas s Beer Ševou, opět kvůli rasistickým poznámkám. V létě roku 2018 se dopustili nepřístojností sparťanští fanoušci v obou zápasech 2. předkola Evropské ligy se srbským klubem Spartak Subotica.Rasistické útoky po finále EURORasistické útoky na anglické fotbalisty tmavé pleti na sociálních sítích po finálovém zápasu EURO 2020 nezůstaly bez povšimnutí ze strany policie. Uvádí se, že v průběhu vyšetřování rasistických poznámek na internetu již bylo zadrženo 11 podezřelých, celkem policisté identifikovali 207 příspěvků, jejichž obsah porušuje britský zákon.Finálový zápas EURO 2020 mezi reprezentacemi Anglie a Itálie byl noční můrou nejen pro anglické fanoušky, ale také pro samotné britské fotbalisty, kteří promarnili šanci se poprvé v historii stát mistry Evropy. Nejvíce se výčitkami svědomí trápili ti fotbalisté, kteří neproměnili své penalty, a sice Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka, kteří se následně stali terčem rasistických útoků na sociálních sítích.Hned poté britská policie zahájila vyšetřování rasistických urážek na adresu výše zmíněných fotbalistů tmavé pleti, v jehož důsledku bylo zjištěno 207 příspěvků, které porušují místní zákony, a tím pádem byly vyhodnoceny jako spáchání trestného činu. Celkem bylo identifikováno 157 účtů, 34 z nich pocházelo z Velké Británie a 123 z jiných zemí.

česká republika, fotbal, rasismus, zápas, trest