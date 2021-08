https://cz.sputniknews.com/20210816/uff-400-tisic-eur-je-pryc-matovic-se-vysmal-lidem-kteri-prisli-o-penize-v-ockovaci-loterii--15508398.html

„Uff, 400 tisíc eur je pryč.“ Matovič se vysmál lidem, kteří přišli o peníze v očkovací loterii

Očkovací loterie z dílny slovenského ministra financí Igora Matoviče během své premiéry potěšila jen jednoho z vylosovaných. Čtyři soutěžící odešli s prázdnou... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Nedělní večer 15. srpna 2021 se nesl v duchu očkovací loterie z dílny ministra financí Igora Matoviče, kterou na svých obrazovkách přinesla RTVS. Samotný ministr ji také sledoval a jeho reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Líbila se mu dramatičnost, kterou relace přinesla.Zcela první vítězku Lydii z Nižní Sitnice vylosoval Peter Bič ze skupiny Peter Bič projekt, která vyhrála 101 000 eur. Následně však měl šanci na výhru i Matej z Ružindolu, který sice zvedl telefon, ale po výkřiku ze strany moderátorů ho následně raději položil. Jakuba z Rakovnice vylosoval Peter Marcin, ten však telefon nezvedl. Čtvrtý soutěžící Lukáš z Košic telefon zvedl, do 20 sekund však nedokázal říci správné heslo, protože se podle jeho slov nenacházel u TV.Největší zklamání však zažila Zuzana z Prešova, která sice zvedla telefon ve stanoveném limitu, pořad však sledovala přes internet, kde má přenos několika sekundové zpoždění a tak, i když věděla heslo, řekla ho příliš pozdě. Ztratila tak možnost získat 400 tisíc eur. Tato částka se přesouvá do dalšího kola losování.Ministr financí Igor Matovič to celé okomentoval na svém Facebooku:„Uff ... DRAMA hned napoprvé.300 tisíc pryč ... ‚nekoukám se na televizi‘400 tisíc pryč ... ‚mám pomalý internet‘...nuže, tím pádem první šťastlivec příští neděli hraje rovnou o 500 tisíc eur,“ stojí v komentáři politika.Pod příspěvkem politika se objevilo více než tisíc reakcí sledujících, kteří projekt s loterií odsoudili.„Pane Matoviči, můžete se stydět v celé Vaší ‚kráse‘ za tuto šaškárnu, která nemá nikde ve světě obdoby, v systému chybí 14 000 zdravotních sester a 3 000 lékařů, neboť je nechcete ohodnotit, vymlouváte se, že nejsou finance, zjevně ale jsou. Lidé sbírají víčka na léčbu nemocných dětí, celá Vaše očkovací loterie je výsměch těmto skupinám naší populace, jděte už někam s Vašim cirkusem a dejte laskavě lidem klid...“ vyslovil se Erik Kolář.„Pane Matoviči, při vší úctě toto bylo trapné. Měli jste dát 100 eur každému, kdo se dal naočkovat jako odměnu za odpovědnost a ne dělat takovou show. Lidé jsou akorát pěkně naštvaní, kdo se očkovat chtěl, se dal a kdo je přesvědčen o opaku, nedá se ani za milion. Peníze jste měli využít rozumněji,“ vyjádřila se Michaela Kobzová.

Zdeno Títo súťažiaci neskončia na pľúcnej ventilácii, ale na psychiatrii. 2

Toudy Debilek vymyslel pre seba zábavku , v ktorej v ťažkých dobách míňa peniaze daňových poplatníkov . 1

